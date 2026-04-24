Πένθος στην Αριδαία: Ο 7χρονος Γιώργος πέθανε ανήμερα της γιορτής του στην αγκαλιά του πατέρα του

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Αριδαίας η είδηση του θανάτου του 7χρονου Γιώργου από τον Εξαπλάτανο Πέλλας, ο οποίος έδινε επί μακρόν μάχη με τον καρκίνο.

Το τελευταίο διάστημα ο μικρός νοσηλευόταν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου και κατέληξε την Πέμπτη 23 Απριλίου, ανήμερα της γιορτής του.

Ο 7χρονος είχε συγκινήσει στο παρελθόν με τη στάση του απέναντι στην ασθένεια, εκφράζοντας με παιδική αθωότητα τα όνειρα και τις αγωνίες του, ενώ είχε δηλώσει πως όταν μεγαλώσει θα ήθελε να γίνει «κλέφτης διαμαντιών», ενώ είχε εκφράσει την ανησυχία του ότι ενδεχομένως δεν θα προλάβαινε να πάει σχολείο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Κοσμά Μαρινάκη από τους Greekonomics, ο μικρός «έφυγε» έχοντας στο πλευρό του τον πατέρα του και το ιατρικό προσωπικό που τον φρόντιζε μέχρι την τελευταία στιγμή.