Περίεργα πράγματα με τη Μαρία Καρυστιανού στο Σύνταγμα

Ήταν διαφορετική αυτή η συγκέντρωση - των τριών χρόνων της τραγωδίας των Τεμπών - για τη Μαρία Καρυστιανού.

Έφθασε στο Σύνταγμα- αφού είχαν αρχίσει οι ομιλίες - και συγκεκριμένα, αν δε κάνω λάθος, επάνω στην ομιλία του Παύλου Ασλανίδη. Και αυτή τη φορά ο κόσμος δε την υποδέχθηκε με αυτή τη θέρμη με την οποία την αγκάλιαζε τις προηγούμενες φορές που έκανε την εμφάνισή της.

Δε ξέρω εάν τα πολιτικά της σχέδια και ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισε να τα ξεδιπλώσει, μπορεί να έχουν οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή του κλίματος.

Ακόμα και στη μεγάλη συγκέντρωση του Συντάγματος, εάν παρατηρήσατε, η κ. Καρυστιανού επιχείρησε να στρέψει αμέσως μετά τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της επιλέγοντας να κάνει δηλώσεις με «ραντεβού» υποστηρίζοντας πως κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσει αν και η ίδια είχε έτοιμη την ομιλία της.

Από τα λίγα που κατάφερα να μάθω, κατάλαβα πως η κ. Καρυστιανού δε χρειαζόταν την άδεια κανενός για να ανέβει στο βήμα και να μιλήσει υπό την έννοια ότι ουδείς θα έμπαινε σε μια ανόητη διαδικασία να της το απαγορεύσει.

Αλλά το κλίμα στο Σύνταγμα δεν ήταν αυτό το οποίο είχε συναντήσει τα προηγούμενα χρόνια, οπότε τελικά μπορεί όλοι να «βολεύτηκαν» με το γεγονός ότι δεν απηύθυνε ομιλία.