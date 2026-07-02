Persona non grata ο Φεύγας στο Μαξίμου

Σας είχαμε γράψει για τα «γαλλικά» που ακούστηκαν από τα παράθυρα του Μεγάρου Μαξίμου με αφορμή τη φαεινή ιδέα που είχε ο Βασίλης Φεύγας - Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΝΔ -να δημοσιοποιήσει επιστολή προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με την οποία πρότεινε αλλαγή στο νόμο για την ισότητα στον πολιτικό γάμο των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ.

Στελέχη όπως η Ζωή Ράπτη και ο Στέλιος Πέτσας είπαν δημόσια ότι ο κ. Φεύγας δεν μπορεί να διατηρεί πλέον τη συγκεκριμένη θέση.

«Δεν είναι παράλογες οι τοποθετήσεις αυτές».

Το είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Παύλος Μαρινάκης εστιάζοντας όχι στην ουσία των όσων έγραψε σε χαρτί ο κ. Φεύγας αλλά στον τρόπο με τον οποίο επέλεξε να τα επικοινωνήσει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος με την υπενθύμιση ότι... ανήκει στο Διαγραμματειακό της ΝΔ.

«Δεν αξιολογείται ως σοβαρή η παρέμβαση και πάμε παρακάτω» είπε ο κ. Μαρινάκης ο οποίος πάντως, επέμεινε, πως δεν υπάρχει (επί του παρόντος υποθέτουμε) θέμα αντικατάστασης του κ. Φεύγα.