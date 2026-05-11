Ελλάδα Πρόστιμα Σκουπίδια Θεσσαλονίκη

Πέταξε 200 κιλά ρούχων δίπλα σε κάδο σκουπιδιών - Τιμωρήθηκε με πρόστιμο 500 ευρώ

Το περιστατικό καταγράφηκε στον Δήμο Θέρμης.

Φωτο: Δήμος Θέρμης
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε νέα επιβολή διοικητικού προστίμου προχώρησε η Υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Θέρμης, επιβάλλοντας πρόστιμο 500 ευρώ σε πολίτη που εντοπίστηκε να απορρίπτει ανεξέλεγκτα μεγάλο όγκο ρούχων δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στα Βασιλικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας, η ποσότητα των απορριφθέντων ενδυμάτων έφτανε περίπου τα 200 κιλά, τα οποία απομακρύνθηκαν στη συνέχεια από την εταιρεία που συνεργάζεται με τον Δήμο για τη διαχείριση και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ρούχων.

Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς πριν από περίπου έναν μήνα είχε επιβληθεί νέο πρόστιμο 600 ευρώ σε δημότη στην Κοινότητα Καρδίας για απόρριψη κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων δίπλα σε κάδο, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων της δημοτικής αρχής για την αντιμετώπιση της παράνομης εναπόθεσης απορριμμάτων.

