«Καμπάνα» 150.000 ευρώ σε e-shop για παραπλάνηση καταναλωτών

Βαρύ διοικητικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στην επιχείρηση PCRAMA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, η οποία διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό κατάστημα pcrama.gr.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από πλήθος καταγγελιών καταναλωτών και σχετικό έλεγχο της Αρχής, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο έλεγχος αποκάλυψε:

μη παράδοση προϊόντων που είχαν ήδη πληρωθεί από καταναλωτές,

μη επιστροφή χρημάτων σε περιπτώσεις όπου οι παραγγελίες δεν μπορούσαν να εκτελεστούν,

παραπλανητική εικόνα σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τον χρόνο παράδοσης προϊόντων.

Η Αρχή επισημαίνει ότι και κατά το προηγούμενο έτος είχαν επιβληθεί στην ίδια επιχείρηση δύο ακόμη διοικητικά πρόστιμα για αντίστοιχες παραβάσεις.

Λόγω της σοβαρότητας αλλά και της επαναλαμβανόμενης φύσης των πρακτικών αυτών, δόθηκε εντολή για την προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, προκειμένου να αποτραπεί η συνέχιση συναλλαγών με καταναλωτές.

«Καμία ανοχή σε παραπλανητικές πρακτικές»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή τονίζει ότι παρακολουθεί συστηματικά την ψηφιακή αγορά και ξεκαθαρίζει πως δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε πρακτικές που παραπλανούν τους πολίτες και πλήττουν τα οικονομικά τους συμφέροντα.