Βαρύ πρόστιμο σε εταιρεία καφέ για αθέμιτη κερδοφορία, από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς
Πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ καλείται να πληρώσει γνωστή εταιρεία καφέ, καθώς οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς αποκάλυψαν υπερβολικά κέρδη σε δεκάδες προϊόντα της.
Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και η αγορά καφέ.
Ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, η Αρχή προχωρά στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 512.551 € στην εταιρεία KAFEA TERRA για την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων.
Η παράβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα