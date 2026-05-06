Βαρύ πρόστιμο σε εταιρεία καφέ για αθέμιτη κερδοφορία, από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς

Στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και η αγορά καφέ.

Ύστερα από εκτεταμένους ελέγχους για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας, η Αρχή προχωρά στην επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 512.551 € στην εταιρεία KAFEA TERRA για την οποία ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου και διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου Περιθωρίου Μικτού Κέρδους σε 98 κωδικούς προϊόντων.



Η παράβαση αφορά την περίοδο 13/03/2026 έως 03/04/2026 και συνίσταται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.



Η εξέταση των υπολοίπων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς και αναμένεται η ολοκλήρωση και άλλων υποθέσεων το προσεχές διάστημα