Σούπερ μάρκετ: Ανατιμήσεις σε 450 προϊόντα μέσα σε έναν μήνα – Σε ποιο προϊόν η αύξηση έφτασε το 60%

Ποδαρικό με ανατιμήσεις στα βασικά είδη διατροφής έκανε το 2026 με τις τιμές στις λίστες των προϊόντων που φτάνουν στα σούπερ μάρκετ από τις βιομηχανίες να είναι αυξημένες.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος ήδη στην εκπνοή του 2025 καταγράφηκαν αυξήσεις τιμών σε

Κατσικίσιο γάλα, γιαούρτι, κατσικίσια τυριά 8%

Μπύρες 3-5%

Μαρμελάδες 4-7%

Σόδα 7%

Κρέμες 12%

Νερό 2-4%

Αλλαντικά - γαλοπούλα 18%

Ζαμπόν 15%

«Είδαμε το δεύτερο δεκαπενθήμερο Δεκεμβρίου αυξήσεις σε 200 κωδικούς βασικών προϊόντων, τα φρούτα σύμφωνα με τον ΟΚΑΑ αυξήθηκαν κατά 25% με 35%και ζυμαρικά εφόσον αποσύρθηκαν οι προσφορές από τις αλυσίδες» λέει στο flash.gr ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος Απόστολος Ραυτόπουλος.

Η ανοδική τάση συνεχίστηκε μόλις μπήκε το 2026 με ανατιμήσεις σε επιπλέον 250 κωδικούς προϊόντων τον Ιανουάριο σε

Αναψυκτικά, τσάι, ενεργειακά ποτά 4-6%

Καφές 8%

Τυροκομικά, φέτα, κατσικίσιο τυρί 5%

Κρουασάν συσκευασία x3 έγινε x4 60%

Τσουχτερό ακόμα και το... μικρό καλάθι

Σύμφωνα με στοιχεία τιμοληψίας του Flash.gr τον Ιανουάριο καταγράφηκαν αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα απαραίτητα τόσο για το νοικοκυριό όσο και το τραπέζι του καταναλωτή.

Συγκεκριμένα:

Γίγαντες ελληνικοί 500 γραμμ.

Απρίλιος 2025 5,66€

Ιανουάριος 2026 7,26€

+28,2%

Εσπρέσο αλεσμένος 250 γραμμ.

Σεπτέμβριος 2025 5,50€

Ιανουάριος 2026 6,07€

+10,3%

Φέτα σε άλμη /κιλό

Σεπτέμβριος 2025 16,88€

Ιανουάριος 2026 17,65€

+4,56%

Φρυγανιές σίκαλης 4x80γραμμ.

Οκτώβριος 2025 1,63€

Ιανουάριος 2026 1,92€

+17,7%

Μακαρόνια Νο10 500γραμμ.

Οκτώβριος 2025 0,82€

Ιανουάριος 2026 1,18€

+43,9%

Αν οι αυξήσεις στα βασικά είδη μεταφερθούν στο καλάθι του καταναλωτή το συνολικό κόστος για μόλις πέντε προϊόντα πράγματα ανέρχεται τα 34,08 ευρώ ενώ μόλις πριν δύο μήνες το κόστος άγγιζε τα 30,49 ευρώ αύξηση της τάξεως του 11,7%.

Όλα αυτά χωρίς να έχουν προστεθεί απορρυπαντικά, φρούτα, λαχανικά είδη προσωπικής φροντίδας και άλλα αγαθά απαραίτητα για τα νοικοκυριά.

Μείωση δαπανών ακόμη και σε τρόφιμα

Η ακρίβεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, με περισσότερους από 8 στους 10 πολίτες να δηλώνουν ότι έχουν επηρεαστεί πολύ ή αρκετά από την άνοδο των τιμών, ενώ το 74% αναφέρει ότι η αγοραστική του δύναμη έχει επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.



Σύμφωνα με έρευνα της RASSγια το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών σχεδόν 8 στους 10 πολίτες έχουν αναγκαστεί να μειώσουν δαπάνες, ακόμη και σε βασικές κατηγορίες όπως τρόφιμα, ενέργεια και υπηρεσίες υγείας.