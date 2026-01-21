Σούπερ μάρκετ: Νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Ελλάδας-εξωτερικού – Τι αλλάζει για καταναλωτές, αγορά

Η πλατφόρμα e-Katanalotis του υπουργείου Ανάπτυξης περνά σε νέα φάση μέσα στο 2026, αποκτώντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών βασικών αγαθών όχι μόνο εντός Ελλάδας αλλά και με σούπερ μάρκετ του εξωτερικού. Στόχος είναι η καθαρή εικόνα της αγοράς, χωρίς αστερίσκους και ωραιοποιήσεις.

Συμπλήρωμα των μέτρων κατά της ακρίβειας

Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, η αναβαθμισμένη πλατφόρμα έρχεται να «κουμπώσει» με τη νέα Αρχή Εποπτείας της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και ξεκινά σύντομα τη λειτουργία της.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της παρουσίασης του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής για το 2026.

«Θα σας εκπλήξει ευχάριστα»

Ο κ. Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη νέα e-Katanalotis υπερσύγχρονη και φιλική προς τον χρήστη, αλλά «εχθρική» για όσους εφαρμόζουν αθέμιτες πρακτικές. Η πλατφόρμα θα επιτρέπει πολλαπλές συγκρίσεις και αναλύσεις, χρήσιμες τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το σχετικό ρεπορτάζ.

Όπως σημείωσε, στόχος είναι να φαίνεται τι πραγματικά συμβαίνει στην αγορά, χωρίς υπερβολές και χωρίς περιθώρια στρέβλωσης.

Ακρίβεια: Έλεγχος αγοράς ή ενίσχυση εισοδήματος

Παρά τα νέα εργαλεία διαφάνειας, η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η μάχη με την ακρίβεια στο επίπεδο των τιμών παραμένει δύσκολη. Το κυβερνητικό βάρος μετατοπίζεται κυρίως στη μείωση των επιπτώσεων στην τσέπη των καταναλωτών, μέσω ενίσχυσης του εισοδήματος και όχι μέσω άμεσης αποκλιμάκωσης τιμών.

Τα μέτρα του 2026 σε δύο άξονες

Στο Ενοποιημένο Σχέδιο για το 2026, τα μέτρα ελέγχου της αγοράς περιορίζονται ουσιαστικά σε δύο:

τη λειτουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής εποπτείας

την αναβαθμισμένη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών

Αντίθετα, παρουσιάζεται ευρύ πακέτο εισοδηματικών παρεμβάσεων: μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, αύξηση κατώτατου μισθού, επιστροφές ενοικίων, ενισχύσεις σε χαμηλοσυνταξιούχους και ανασφάλιστους. Για τη φορολογία, ο Αντιπρόεδρος παρέπεμψε στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ τον Σεπτέμβριο.