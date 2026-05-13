Τσουχτερά πρόστιμα άνω των 1,9 εκατ. ευρώ σε ΦΑΓΕ και doValue για παραβάσεις

Πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τα 1,9 εκατομμύρια ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε δύο εταιρείες, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας και παραβάσεων της καταναλωτικής νομοθεσίας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι έλεγχοι στην αγορά συνεχίζονται με αυξημένη ένταση, με την Αρχή να προχωρά στην επιβολή σημαντικών διοικητικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Στο πλαίσιο των ελέγχων για την αντιμετώπιση αθέμιτων πρακτικών κερδοφορίας, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 1.757.503 ευρώ στη ΦΑΓΕ Ελλάδος Βιομηχανία Γάλακτος ΑΕ, που δραστηριοποιείται στην κατηγορία γιαουρτιού και τυριού. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 21 από τους 22 κωδικούς προϊόντων που εξετάστηκαν.

Η παράβαση αφορά το χρονικό διάστημα από τις 13 Μαρτίου 2026 έως και τις 3 Απριλίου 2026 και σχετίζεται με υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Παράλληλα, διοικητικό πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ επιβλήθηκε και στη DOVALUE Greece ΑΕΔΑΔΠ, έπειτα από καταγγελίες για επαναλαμβανόμενες οχλήσεις προς οφειλέτη σχετικά με ληξιπρόθεσμη οφειλή, χωρίς - όπως επισημαίνεται - να έχει προηγηθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση της οφειλής.

Η Ανεξάρτητη Αρχή υπενθυμίζει ότι οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε ηλεκτρονικές καταγγελίες μέσω της πλατφόρμας καταγγελιών του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και μέσω της γραμμής καταναλωτή 1520.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ