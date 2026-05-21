Τσουχτερά πρόστιμα από την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς για αθέμιτη κερδοφορία

Νέα διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 576.128 ευρώ, επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για την αντιμετώπιση φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αρχής, τα πρόστιμα επιβλήθηκαν σε δύο εταιρείες για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε συγκεκριμένους κωδικούς προϊόντων.

Ειδικότερα, στην εταιρεία JACOBS DOUWE EGBERTS, που δραστηριοποιείται στην κατηγορία του καφέ, επιβλήθηκε πρόστιμο 248.061 ευρώ, καθώς διαπιστώθηκε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους σε 20 κωδικούς προϊόντων.

Παράλληλα, στην PEPSICO HELLAS Μ.Α.Β.Ε.Ε. επιβλήθηκε πρόστιμο 328.067 ευρώ για αντίστοιχες παραβάσεις σε 12 κωδικούς προϊόντων στις κατηγορίες των δημητριακών, της σοκολάτας και των χυμών.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι παραβάσεις αφορούν το διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026 και συνίστανται σε υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η Αρχή επισημαίνει ότι η εξέταση και άλλων φακέλων συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένονται νέες αποφάσεις. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν συστηματικά, με παρεμβάσεις όπου εντοπίζονται πρακτικές που παραβιάζουν τη νομοθεσία και θίγουν τα συμφέροντα των καταναλωτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ