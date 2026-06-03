Πρόστιμο-μαμούθ στη Nestlé Hellas: Σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ για αθέμιτη κερδοφορία

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Σημαντικό διοικητικό πρόστιμο επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο βασικών καταναλωτικών αγαθών, στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση της νομοθεσίας.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 2.992.987 ευρώ στην Nestlé Hellas, λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου περιθωρίου μικτού κέρδους.

Η παράβαση εντοπίστηκε σε συνολικά 48 κωδικούς προϊόντων, που ανήκουν σε βασικές κατηγορίες όπως:

καφές

σοκολάτα

βρεφικό γάλα

βρεφικές κρέμες

Πρόκειται για προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, που επηρεάζουν άμεσα το καθημερινό κόστος των νοικοκυριών.

Η διαπιστωθείσα υπέρβαση αφορά το χρονικό διάστημα από 13 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2026.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Μαρτίου 2026, που προβλέπει ανώτατο όριο στο μικτό περιθώριο κέρδους.

Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εντατικών ελέγχων που διενεργεί η Αρχή για το 2026.

Όπως επισημαίνεται, η επεξεργασία των φακέλων συνεχίζεται, ενώ αναμένονται και νέες αποφάσεις το επόμενο διάστημα, καθώς οι έλεγχοι στην αγορά βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.