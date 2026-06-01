Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ σε μαγαζιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας - Βεβαιώθηκαν 110 παραβάσεις

Οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πραγματοποίησαν σαρωτικούς και στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα ειδικά συνεργεία της διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους αυτούς:

Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά.

Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις.

Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών.

Στη διαβίβαση των συναλλαγών.

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι συνεχίζει με αμείωτη ένταση τους στοχευμένους ελέγχους, καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.