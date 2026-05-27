«Απόβαση» εφορίας σε τουριστικές περιοχές με AI, tablet και drones - «Θερινό σαφάρι» 50.000 ελέγχων

«Θερινό σαφάρι» με πάνω από 50.000 θερινούς ελέγχους σε περιοχές της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας με έντονη τουριστική κίνηση για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, εξαπολύει η ΑΑΔΕ αρχής γενομένης από το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.



Στο στόχαστρο μπαίνουν καταστήματα πώλησης ειδών ένδυσης και υπόδησης, εστιατόρια, καφέ, κέντρα διασκέδασης, γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων και δίκυκλων, πάρκινγκ και καταλύματα παντός τύπου που με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου και αλγορίθμους Τεχνητής Νοημοσύνης βρίσκονται στη «κόκκινη ζώνη» για απόκρυψη τζίρου και κλοπή του ΦΠΑ.

Ειδικότερα το σχέδιο δράσης προβλέπει:

- Συντονισμό και on line σύνδεση των ελεγκτών με την Αίθουσα Επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ όπου θα καταλήγουν πληροφορίες, φωτογραφίες και βίντεο από τα σημεία των ελέγχων ενώ θα χρησιμοποιούνται ακόμη και drones, τα οποία θα πετούν πάνω από τους στόχους μεταφέροντας σε πραγματικό χρόνο εικόνα στους «ράμπο» πριν από την έφοδο.



- Ελέγχους από ειδικές ομάδες εφοριακών που θα εμφανίζονται ως πελάτες επιχειρήσεις και καταστήματα και θα καταγράφουν τη «ροή» των αποδείξεων και αν τα POS είναι συνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές και το myDATA.



- Εξοπλισμό των ελεγκτών με tablets που θα δίνουν τη δυνατότητα άμεσης πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της ΑΑΔΕ κατά τη διάρκεια του ελέγχου



- Χρήση της εφαρμογής ΕΛΕΓΧΟΣlive για εξπρές διασταυρώσεις στοιχείων με τις δηλώσεις εισοδήματος και ΦΠΑ, καταγραφή του φορολογικού ιστορικού των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων και άμεση κοινοποίηση του σημειώματος με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Και «λουκέτα» για τους παραβάτες

Mε βάση το ποινολόγιο οι παραβάτες πέραν των έξτρα φόρων και των προστίμων θα βρίσκονται αντιμέτωποι με κλείσιμο της επιχείρησης ή του καταστήματος:



- Άμεσα για 48 ώρες εφόσον διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση πλέον των 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ή, ανεξαρτήτως του πλήθους, η καθαρή αξία των αγαθών ή υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκαν παραστατικά πώλησης ή αυτά εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ.



- Αμελλητί για 96 ώρες, εφόσον, εντός του ίδιου ή του επόμενου φορολογικού έτους από τις διαπιστώσεις της ως άνω περίπτωσης διαπιστώνεται εκ νέου στην ίδια ή σε άλλη επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.



- Αμελλητί για 10 ημέρες, κάθε φορά που εντός 2 φορολογικών ετών διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση τουλάχιστον 3 παραστατικών πώλησης, από τον ίδιο έλεγχο, ανεξαρτήτως αξίας αυτών.



Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παραβίασης της «σφράγισης» της επαγγελματικής εγκατάστασης επιβάλλεται κάθε φορά επιπλέον αναστολή λειτουργίας για 10 ημέρες.