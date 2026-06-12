Ο καφές μειώνει τον ύπνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά, ακόμα και αν τον πίνεις μόνο πρωί

Η καφεΐνη είναι η πιο διαδεδομένη ψυχοδραστική ουσία στον κόσμο. Τη συναντάμε στον καφέ, το τσάι, τα αναψυκτικά τύπου κόλα, τα ενεργειακά ποτά και σε πολλά συμπληρώματα διατροφής. Οι περισσότεροι γνωρίζουν ότι βοηθά να νιώθουμε πιο ξύπνιοι και συγκεντρωμένοι. Όμως τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν τελικά πέφτουμε για ύπνο;

Πώς πραγματοποιήθηκε η μελέτη

Αυτό το ερώτημα επιχείρησε να απαντήσει μια νέα συστηματική ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nutrients. Οι ερευνητές ανέλυσαν 32 μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από το 1980 έως τις αρχές του 2026 και εξέτασαν πώς η καφεΐνη επηρεάζει τη δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια του ύπνου, όπως αυτή καταγράφεται μέσω ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG).

Το βασικό συμπέρασμα ήταν εντυπωσιακά σταθερό: η καφεΐνη φαίνεται να μεταβάλλει τον ύπνο σε νευροφυσιολογικό επίπεδο, κάνοντάς τον πιο «ελαφρύ» και λιγότερο βαθύ, ακόμη και όταν οι αλλαγές δεν είναι πάντα εμφανείς στη συνολική διάρκεια του ύπνου.

Για να κατανοήσουν τις επιδράσεις της καφεΐνης, οι ερευνητές εξέτασαν μελέτες στις οποίες οι συμμετέχοντες κατανάλωσαν καφεΐνη πριν από τον ύπνο, αρκετές ώρες νωρίτερα μέσα στην ημέρα ή ακόμη και κατά τη διάρκεια περιόδων παρατεταμένης αϋπνίας. Στη συνέχεια κατέγραψαν την ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου τους κατά τη διάρκεια του ύπνου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στα λεγόμενα αργά εγκεφαλικά κύματα, τα οποία κυριαρχούν στα βαθύτερα στάδια του ύπνου. Αυτά τα κύματα θεωρούνται βασικός δείκτης της ανάγκης του οργανισμού για ξεκούραση και αποκατάσταση.

Σύμφωνα με την ανασκόπηση, η καφεΐνη με συνέπεια μείωνε αυτή τη δραστηριότητα, ιδιαίτερα κατά τις πρώτες ώρες της νύχτας, όταν ο βαθύς ύπνος είναι συνήθως πιο έντονος. Αντίθετα, αυξάνονταν συχνά ταχύτερες εγκεφαλικές συχνότητες, οι οποίες συνδέονται περισσότερο με καταστάσεις εγρήγορσης. Με απλά λόγια, ο εγκέφαλος έδειχνε να παραμένει σε μια κατάσταση μερικής ενεργοποίησης, ακόμη και ενώ το άτομο κοιμόταν.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι ερευνητές θεωρούν ότι το φαινόμενο αυτό εξηγείται από τον τρόπο δράσης της καφεΐνης στον εγκέφαλο. Η καφεΐνη μπλοκάρει τους υποδοχείς της αδενοσίνης, μιας ουσίας που συσσωρεύεται όσο παραμένουμε ξύπνιοι και συμβάλλει στην αίσθηση της κόπωσης. Όταν αυτή η φυσική διαδικασία παρεμποδίζεται, μειώνεται και το βιολογικό «σήμα» που ωθεί τον εγκέφαλο προς βαθύ και αποκαταστατικό ύπνο.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα ήταν ότι οι αλλαγές στο EEG συχνά ήταν πιο έντονες από τις αλλαγές που καταγράφονταν με τις συμβατικές μετρήσεις ύπνου. Με άλλα λόγια, κάποιος μπορεί να κοιμάται σχεδόν όσες ώρες κοιμόταν συνήθως, αλλά ο εγκέφαλός του να μην περνά με τον ίδιο τρόπο από τις διαδικασίες αποκατάστασης που χαρακτηρίζουν τον βαθύ ύπνο. Η επίδραση ήταν ακόμη πιο εμφανής σε συνθήκες στέρησης ύπνου. Κανονικά, μετά από μια νύχτα χωρίς ύπνο, ο εγκέφαλος ενεργοποιεί μια διαδικασία αποκατάστασης, την οποία, όμως, φαίνεται ότι η καφεΐνη μπορεί να περιορίσει, μειώνοντας την ένταση του βαθύ, «αναπληρωματικού» ύπνου.

Οι συγγραφείς επισημαίνουν επίσης ότι η καφεΐνη δεν επηρεάζει όλους με τον ίδιο τρόπο. Η ηλικία, οι συνήθειες κατανάλωσης, η ώρα λήψης, η δόση και ακόμη και τα γονίδια φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Ορισμένοι άνθρωποι παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στις επιδράσεις της καφεΐνης, ενώ άλλοι εμφανίζουν πιο ήπιες μεταβολές.

Ένα εύρημα που ίσως εκπλήξει πολλούς είναι ότι ακόμη και η πρωινή κατανάλωση καφεΐνης μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να επηρεάσει τον βραδινό ύπνο. Οι ερευνητές εξηγούν ότι αυτό δεν οφείλεται μόνο στην ίδια την καφεΐνη, αλλά και στην παραξανθίνη, ένα μεταβολικό προϊόν που προκύπτει όταν ο οργανισμός διασπά την καφεΐνη και το οποίο συνεχίζει να δρα στους ίδιους εγκεφαλικούς μηχανισμούς για αρκετές ώρες.

Ο ρόλος της καφεΐνης στον αθλητισμό

Η ανασκόπηση εξετάζει και τις πιθανές συνέπειες για τον αθλητισμό. Η καφεΐνη είναι ένα από τα πιο δημοφιλή εργογόνα βοηθήματα, καθώς βελτιώνει την εγρήγορση και την απόδοση. Ωστόσο, οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι το όφελος αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ένα κόστος στην αποκατάσταση. Αν ο ύπνος γίνεται λιγότερο βαθύς και λιγότερο αποτελεσματικός σε επίπεδο εγκεφάλου, η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη, η μάθηση νέων δεξιοτήτων και η προσαρμογή στην προπόνηση ενδέχεται να επηρεάζονται.

Παρά τα ισχυρά ευρήματα, οι ερευνητές αναγνωρίζουν σημαντικούς περιορισμούς. Πολλές από τις μελέτες έγιναν σε μικρά δείγματα υγιών νεαρών ενηλίκων, συχνά ανδρών, γεγονός που δυσκολεύει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό. Επιπλέον, οι δόσεις, οι ώρες λήψης και οι μέθοδοι καταγραφής διέφεραν σημαντικά από μελέτη σε μελέτη.

Παρ' όλα αυτά, το συνολικό μήνυμα είναι σαφές. Η καφεΐνη δεν φαίνεται να επηρεάζει μόνο το αν κοιμόμαστε, αλλά και το πώς κοιμάται ο εγκέφαλος. Ακόμη κι όταν ο ύπνος φαίνεται φυσιολογικός σε διάρκεια, η ηλεκτρική δραστηριότητα του εγκεφάλου υποδηλώνει ότι μπορεί να μην είναι τόσο αποτελεσματικός ως προς την αποκατάσταση, να είναι πιο επιφανειακός και λιγότερο «βαθύς» απ’ όσο πιστεύαμε.