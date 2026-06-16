Συντηρητικά στα τρόφιμα: Ποια μπορεί να κρύβουν κινδύνους και πώς τα αναγνωρίζεις στις ετικέτες

Τα συντηρητικά βρίσκονται σχεδόν σε κάθε συσκευασμένο τρόφιμο της καθημερινότητάς μας και έχουν βασικό ρόλο τη διατήρηση της φρεσκάδας και της ασφάλειας των προϊόντων. Χρησιμοποιούνται για να καθυστερούν την αλλοίωση, να εμποδίζουν την ανάπτυξη μικροοργανισμών και να παρατείνουν τον χρόνο ζωής των τροφίμων. Αν και τα περισσότερα θεωρούνται ασφαλή όταν καταναλώνονται εντός των επιτρεπτών ορίων, υπάρχει αυξανόμενος προβληματισμός για ορισμένες κατηγορίες, ειδικά όταν η πρόσληψη είναι συχνή ή σε μεγάλες ποσότητες. Παράλληλα, δεν περιορίζονται πλέον μόνο στη συντήρηση, αλλά χρησιμοποιούνται και για τη βελτίωση χρώματος, γεύσης και συνολικής εμφάνισης των προϊόντων.

Δες ποια συντηρητικά θεωρούνται πιο αμφιλεγόμενα και πώς μπορείς να τα εντοπίσεις εύκολα στις συσκευασίες των τροφίμων.