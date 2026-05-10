«Έξυπνες» κάμερες: Πάνω από 2.500 παραβάσεις έχουν ήδη καταγραφεί - Η προειδοποίηση για SMS απάτες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το σχέδιο εγκατάστασης «έξυπνων» καμερών με τεχνητή νοημοσύνη στους ελληνικούς δρόμους, με τις πρώτες καταγραφές παραβάσεων να έχουν ήδη ξεπεράσει τις 2.500, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Μιλώντας στο ERT News, ο κ. Αναγνωστόπουλος αναφέρθηκε τόσο στις νέες ψηφιακές κλήσεις και τους ελέγχους οδικής ασφάλειας όσο και στο αυξανόμενο κύμα ηλεκτρονικών απατών μέσω ψεύτικων SMS και email.



Πώς λειτουργούν οι κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη



Όπως εξήγησε, μέχρι στιγμής έχουν εγκατασταθεί οκτώ κάμερες καταγραφής παραβάσεων, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει την τοποθέτηση περισσότερων από 1.000 καμερών το επόμενο διάστημα.

Οι κάμερες αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη ώστε να εντοπίζουν σε πραγματικό χρόνο σοβαρές παραβάσεις του ΚΟΚ, όπως:

οδήγηση χωρίς ζώνη ασφαλείας,

μη χρήση κράνους,

χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

αλλά και υπερβολική ταχύτητα.



Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 2.500 παραβάσεις μέσω του νέου συστήματος.

Δεν επιβάλλεται αυτόματα το πρόστιμο



Ο κ. Αναγνωστόπουλος ξεκαθάρισε ότι η καταγραφή μιας παράβασης από την κάμερα δεν σημαίνει αυτόματη επιβολή προστίμου.

Όπως ανέφερε, προηγείται έλεγχος από την Ελληνική Αστυνομία ώστε να επιβεβαιωθεί η ορθότητα της καταγραφής και να αποφευχθούν λάθη ή εσφαλμένες βεβαιώσεις. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου, η παράβαση αποστέλλεται ψηφιακά στον πολίτη.

Προσοχή στις ηλεκτρονικές απάτες με ψεύτικα μηνύματα



Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις ηλεκτρονικές απάτες που βρίσκονται σε έξαρση το τελευταίο διάστημα, με επιτήδειους να στέλνουν ψεύτικα SMS ή email προσποιούμενοι κρατικές υπηρεσίες.



Σύμφωνα με τον ίδιο, οι απατεώνες χρησιμοποιούν δήθεν ενημερώσεις για πρόστιμα, επιδόματα, παραδόσεις δεμάτων ή κρατικές παροχές, επιχειρώντας να παρασύρουν τους πολίτες ώστε να πατήσουν κακόβουλα links και να αποκαλύψουν προσωπικούς κωδικούς.



«Δεν πρέπει να πατάμε τα links», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, καλώντας τους πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά μέσω επίσημων κρατικών ιστοσελίδων όπως το gov.gr, η ΑΑΔΕ και ο e-ΕΦΚΑ.



Η «Θυρίδα Πολίτη» και το Wallet



Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε ως ασφαλέστερο τρόπο ενημέρωσης τη χρήση της «Θυρίδας Πολίτη» μέσω του my.gov.gr ή της εφαρμογής Wallet.

Μέσα από τις συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε:

ψηφιακές κλήσεις και ειδοποιήσεις,

επίσημα έγγραφα,

υπεύθυνες δηλώσεις,

ενημερώσεις από το Δημόσιο,

καθώς και ψηφιακά έγγραφα όπως ταυτότητα και δίπλωμα οδήγησης.



Όπως αποκάλυψε, περισσότεροι από τρία εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή.



Έρχονται νέοι έλεγχοι για ανασφάλιστα και ΚΤΕΟ



Ο Γενικός Γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στους διασταυρωτικούς ελέγχους για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, αποκαλύπτοντας ότι έχουν ήδη αποσταλεί περίπου 400.000 βεβαιώσεις προστίμων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα πρόστιμα της πρώτης φάσης ξεπερνούν συνολικά τα 110 εκατ. ευρώ.



Παράλληλα, προανήγγειλε νέους ελέγχους για οχήματα που δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, τονίζοντας πως στόχος είναι η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ο περιορισμός της κυκλοφορίας ανασφάλιστων ή τεχνικά ακατάλληλων οχημάτων.



«Πρέπει να αλλάξει η χώρα σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια», σημείωσε χαρακτηριστικά.