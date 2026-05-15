Πέθανε η μητέρα του Κώστα Σόμμερ: «Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα» - Η συγκινητική ανάρτηση

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο Κώστας Σόμμερ, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, όπως αποκάλυψε ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε σήμερα, Πέμπτη 15 Μαΐου 2026, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες μαζί της, τόσο από τα παιδικά του χρόνια όσο και από πιο πρόσφατες οικογενειακές στιγμές, συνοδεύοντάς τις με ένα ιδιαίτερα φορτισμένο μήνυμα.

Ο Κώστας Σόμμερ αναφέρθηκε στην αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που, όπως είπε, του χάρισε η μητέρα του όλα αυτά τα χρόνια, εκφράζοντας δημόσια την ευγνωμοσύνη και τη θλίψη του.

«Σ’ αγαπώ ατελείωτα και για πάντα… Σε ευχαριστώ για όλα… Για την αγάπη, τη στήριξη και τις αξίες που μου δίδαξες… Αναπαύσου εν ειρήνη, ηλιαχτίδα μου… Σ’ αγαπώ μαμά…», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηθοποιός είχε δώσει στο δεύτερο παιδί του το όνομα της μητέρας του, μία κίνηση που, σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει στο παρελθόν, είχε συγκινήσει βαθιά την ίδια κατά τη διάρκεια της βάφτισης της εγγονής της.