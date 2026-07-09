Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει στον κόσμο της μουσικής η είδηση του θανάτου της Bonnie Tyler. Η σπουδαία Βρετανίδα τραγουδίστρια, που ταυτίστηκε με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ποπ και της ροκ μουσικής, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Την είδηση γνωστοποίησαν η οικογένεια και οι στενοί συνεργάτες της μέσα από ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της, αναφέροντας ότι άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, όπου νοσηλευόταν λόγω προβλήματος υγείας.

Η ανακοίνωση της οικογένειάς της

Στο μήνυμα της οικογένειας εκφράζεται η βαθιά οδύνη για την απώλειά της, ενώ ζητείται από τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να σεβαστούν την ιδιωτικότητα των οικείων της αυτές τις δύσκολες ώρες.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν σε μεταγενέστερο χρόνο, χωρίς να γίνουν γνωστές επιπλέον λεπτομέρειες για τις συνθήκες του θανάτου της.

Η φωνή που σημάδεψε τη δεκαετία του '80

Η Bonnie Tyler άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη διεθνή μουσική σκηνή χάρη στη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της και στις διαχρονικές επιτυχίες της.

Το «Total Eclipse of the Heart», που κυκλοφόρησε το 1983, έγινε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών, κατακτώντας την κορυφή των charts σε δεκάδες χώρες και παραμένοντας μέχρι σήμερα σημείο αναφοράς στην παγκόσμια δισκογραφία.

Στη μακρόχρονη πορεία της ξεχώρισαν επίσης επιτυχίες όπως το «It's a Heartache» και το «Holding Out for a Hero», τραγούδια που τη διατήρησαν για δεκαετίες ανάμεσα στις πιο αγαπημένες φωνές της διεθνούς μουσικής σκηνής.