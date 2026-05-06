Μπόνι Τάιλερ: Εσπευσμένα στο χειρουργείο η τραγουδίστρια του θρυλικού «Total Eclipse of the Heart»

Η Μπόνι Τάιλερ, η τραγουδίστρια με την (βραχνή) φωνή-σύμβολο της ποπ της δεκαετίας του 1980, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και για τον λόγο αυτό μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα χειρουργική επέμβαση.

Η τραγουδίστρια του εμβληματικού «Total Eclipse of the Heart», 74 ετών, εισήχθη σε νοσοκομείο στην Πορτογαλία για επείγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (6/5).



«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί το σπίτι της, για επείγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση», έγραφε η ανακοίνωση. «Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει», συνεχίζει η δήλωση. «Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτά τα νέα και θα της ευχηθούν περαστικά για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Η Ουαλή τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του '70 με επιτυχίες όπως τα «Lost in France» και «It's a Heartache». Ωστόσο, μόνο με το τραγούδι «Total Eclipse of the Sun» του 1983 και το άλμπουμ της «Faster Than the Speed ​​of Night» έγινε παγκόσμια σούπερ σταρ.

«Εξακολουθώ να ενθουσιάζομαι όταν ακούω το τραγούδι στο ραδιόφωνο», είχε παραδεχθεί η Τάιλερ για το τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία, σε μια συνέντευξη στην εκπομπή «Good Morning America» τον Απρίλιο του 2024. «Κάθε φορά που έρχεται η έκλειψη, όλοι σε όλο τον κόσμο παίζουν το "Total Eclipse of the Heart" και εγώ δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», πρόσθεσε.