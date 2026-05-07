Αγωνία για την Bonnie Tyler: Επιδεινώθηκε η υγεία της - Είναι σε τεχνητό κώμα

Αγωνία επικρατεί γύρω από την υγεία της θρυλικής τραγουδίστριας Μπόνι Τάιλερ η οποία νοσηλεύεται από την Τετάρτη (6/5) σε νοσοκομείο στην περιοχή Φάρο της Πορτογαλίας.

Παρά τα αρχικά ενθαρρυντικά σημάδια, η διάσημη ερμηνεύτρια φαίνεται πως έχει τεθεί σε «τεχνητό κώμα» λόγω επιδείνωσης της υγείας της μετά από χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που δημοσιεύει το πορτογαλικό μέσο Correio da Manha η κατάστασή της έχει χειροτερέψει και αναπνέει με τη χρήση αναπνευστήρα.

«Η Bonnie Tyler βρίσκεται σε τεχνητό κώμα μετά από αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο Faro μετά από εντερική χειρουργική επέμβαση. Σύμφωνα με όσα έχουμε μάθει, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένας εκπρόσωπος της τραγουδίστριας εξήγησε ότι η Μπόνι «αναρρώνει καλά». «Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η Μπόνι εισήχθη σε νοσοκομείο στο Φάρο της Πορτογαλίας, όπου διατηρεί το σπίτι της, για επείγουσα εντερική χειρουργική επέμβαση. Η επέμβαση πήγε καλά και τώρα αναρρώνει. Γνωρίζουμε ότι όλη η οικογένειά της, οι φίλοι και οι θαυμαστές της θα ανησυχούν για αυτά τα νέα και θα της ευχηθούν περαστικά για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση».

Από την πλευρά του, ο Διοικητής του νοσοκομείου που επιβλέπει την κλινική της κατάσταση αναφέρει πως αυτή θεωρείται σταθερή, αλλά απαιτεί συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η τραγουδίστρια έχει μιλήσει ανοιχτά για την υγεία της όλα αυτά τα χρόνια και πρόσφατα αποκάλυψε ότι τα γόνατά της ήταν το κύριο πρόβλημα υγείας της.

Η Ουαλή τραγουδίστρια έγινε για πρώτη φορά γνωστή στα τέλη της δεκαετίας του '70 με επιτυχίες όπως τα «Lost in France» και «It's a Heartache». Ωστόσο, μόνο με το τραγούδι «Total Eclipse of the Sun» του 1983 και το άλμπουμ της «Faster Than the Speed ​​of Night» έγινε παγκόσμια σούπερ σταρ.