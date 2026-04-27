Πέθανε το τελευταίο μέλος των θρυλικών The Ronettes που τραγούδησαν το «Be My Baby»

Έφυγε από τη ζωή το τελευταίο εν ζωή μέλος του εμβληματικού συγκροτήματος της δεκαετίας του 1960 Ronettes, Νέντρα Τάλεϊ Ρος, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Το τρίο που αποτελούνταν από την Τάλεϊ Ρος και τις εξαδέλφες της Ρόνι Σπέκτορ και Εστέλ Μπένετ έγινε ιδιαίτερα γνωστό για επιτυχίες όπως τα «Be My Baby», «Walking in the Rain», «Baby, I Love You», «(The Best Part of) Breakin' Up» και το χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Sleigh Ride».

Το συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε το 1957, ήταν γνωστό για τα χαρακτηριστικά χτενίσματα και γνώρισε παγκόσμια φήμη χάρη στη συνεργασία του με τον μουσικό παραγωγό Φιλ Σπέκτορ. Το μοναδικό στούντιο άλμπουμ που κυκλοφόρησαν ήταν το «Presenting the Fabulous Ronettes Featuring Veronica» (1964), ωστόσο η μουσική τους έχει αντέξει στον χρόνο.

«Σε ευχαριστούμε για τη μαγεία»

Η επίσημη σελίδα του συγκροτήματος στο Instagram γνωστοποίησε την είδηση του θανάτου της, αποκαλώντας την «φως» για όσους τη γνώριζαν. Η ανάρτηση, η οποία τη δείχνει να κάθεται μπροστά από ένα πορτρέτο του συγκροτήματος, ανέφερε: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση του θανάτου της Νέντρα Τάλεϊ Ρος. Ήταν ένα φως για όσους τη γνώριζαν και την αγαπούσαν. Ως ιδρυτικό μέλος των Ronettes, μαζί με τα αγαπημένα της ξαδέρφια Ρόνι και Εστέλ, η φωνή, το στυλ και το πνεύμα της Νέντρα συνέβαλαν στη διαμόρφωση ενός ήχου που άλλαξε τη μουσική. Η συμβολή της στην ιστορία του συγκροτήματος και η καθοριστική της επιρροή θα ζουν για πάντα. Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπητή Νέντρα. Σε ευχαριστούμε για τη μαγεία».

Η κόρη της, Νέντρα Κ. Ρος, μοιράστηκε επίσης την είδηση του θανάτου της μητέρας της στο Facebook.

Σε αυτή έγραψε «Περίπου στις 8:30 σήμερα το πρωί, η μητέρα μας, Νέντρα Τάλεϊ Ρος, έφυγε από τη ζωή για να πάει κοντά στον Κύριο. Ήταν ασφαλής στο κρεβάτι της, στο σπίτι, με την οικογένειά της κοντά της, γνωρίζοντας ότι την αγαπούσαν. Δόξα τω Θεώ. Θα πραγματοποιηθεί στο μέλλον μια τελετή μνήμης για τη ζωή της και θα δημοσιεύσω λεπτομέρειες όταν οριστικοποιηθούν τα σχέδια».