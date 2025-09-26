Πέθανε η Patricia Crowther, η γηραιότερη μάγισσα της Βρετανίας

Η Patricia Crowther, η οποία θεωρούνταν η γηραιότερη μάγισσα του Ηνωμένου Βασιλείου, έφυγε από τη ζωή στα 97 της χρόνια.

Η Crowther υπήρξε αφοσιωμένη οπαδός της παγανιστικής θρησκείας Wicca, που αναπτύχθηκε από τον Τζέραλντ Γκάρντνερ τη δεκαετία του 1950, όταν εκείνος ανέλαβε τη διεύθυνση ενός μουσείου μαγείας στο Isle of Man και θεωρείται το ότι έβγαλε την πρακτική της μαγείας από την αφάνεια.

Η ίδια αναγνωριζόταν ως «υψηλή ιέρεια» και τη δεκαετία του 1970, μαζί με τον σύζυγό της Άρνολντ Κρόουδερ, δημιούργησαν τη ραδιοφωνική εκπομπή του BBC Radio Sheffield A Spell of Witchcraft. Η σειρά θεωρείται καθοριστική για τη διάδοση της σύγχρονης μαγείας σε ένα ευρύτερο κοινό, καθώς παρουσίαζε την ιστορία και τη λαογραφία της μαγείας, αλλά και στοιχεία από τις πρακτικές μιας τοπικής ομάδας.

Πριν αφοσιωθεί στον αποκρυφισμό, η Κρόουδερ είχε καριέρα ως επαγγελματίας διασκεδάστρια και χορεύτρια στο θέατρο, ενώ έδινε και παιδικές παραστάσεις με κουκλοθέατρο και μαγικά κόλπα.

Σε συνέντευξή της στον Guardian στα τέλη της δεκαετίας του 1990, η Κρόουδερ αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της είχε συμμετάσχει στην «Επιχείρηση Κώνος Δύναμης» (operation cone of power), ένα τελετουργικό με στόχο να αποτραπεί η εισβολή των Ναζί στη Βρετανία. «Ο Χίτλερ αναμενόταν να φτάσει στις ακτές μας ανά πάσα στιγμή», είπε. «Εργάστηκαν στο New Forest, τραγουδώντας: ‘You cannot cross the sea / Not able to come’, ξανά και ξανά, ανυψώνοντας τη δύναμη μέσω του χορού. Οι ιστορικοί λένε ότι δύο πράγματα σταμάτησαν τον Χίτλερ: η Μάχη της Βρετανίας και το ότι άλλαξε γνώμη. Είπε: ‘Θα πάμε να εισβάλουμε στη Ρωσία αντί γι’ αυτό’ – ή κάτι παρόμοιο».

Τον θάνατό της ανακοίνωσε το ειδησεογραφικό δίκτυο παγανισμού Wild Hunt.