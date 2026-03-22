Πέθανε ο αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στα Ιωάννινα

Τραγική κατάληξη είχε η απόπειρα αυτοχειρίας ενός 57χρονου αστυνομικού ο οποίος το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου αυτοπυροβολήθηκε μέσα στο γραφείο του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ιωαννίνων.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο 57χρονος δεν άντεξε και υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρη την αστυνομική δύναμη της Ηπείρου.

Όπως αναφέρει το τοπικό μέσο epiruspost.gr, o άτυχος άνδρας είχε διακομισθεί αρχικά στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα», όπου οι γιατροί κατάφεραν προσωρινά να τον σταθεροποιήσουν. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο.

Εκεί, οι νευροχειρουργοί έδωσαν σκληρή μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο, το διαμπερές τραύμα στο κεφάλι και οι βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που έφερε, αποδείχθηκαν μοιραία.

Η είδηση του θανάτου του έχει προκαλέσει σοκ και απέραντη θλίψη στους συναδέλφους του στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου ο 57χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το συμβάν επικράτησε παγωμάρα, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει την τροπή που πήραν τα γεγονότα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα έρευνες, τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στο απονενοημένο διάβημα δεν σχετίζονταν με την υπηρεσία του αλλά σε προσωπικούς λόγους.