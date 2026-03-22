Ιωάννινα: Σε κρίσιμη κατάσταση αστυνομικός που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 22 Μαρτίου καθώς ένας αξιωματικός της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι μέσα στο γραφείο του.

Τον 57χρονο εντόπισαν συνάδελφοι του οι οποίοι κάλεσαν αμέσως το ΕΚΑΒ. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο τον μετέφερε Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ωστόσο η κατάστασή είναι θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει ξεκινήσει έρευνα καθώς ήταν ο οικονομικός διαχειριστής της Υπηρεσίας, αλλά φαίνεται πως αντιμετώπιζε οικογενειακά προβλήματα που είχαν επηρεάσει την ψυχολογία του πολύ αρνητικά.