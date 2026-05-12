Πέθανε ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος, συνιδρυτής της Toi&Moi

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον επιχειρηματικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου, ενός εκ των ιδρυτών της ελληνικής εταιρείας γυναικείας ένδυσης Toi&Moi.

Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία μέσα από ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και την ανάπτυξή της.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Παράλληλα, η εταιρεία γνωστοποίησε πως, ως ένδειξη πένθους και φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα καταστήματα του δικτύου της θα παραμείνουν κλειστά έως τη 1 μ.μ. την Τετάρτη 13 Μαΐου.

Τα τελευταία χρόνια, ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος κατείχε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Toi&Moi, το ελληνικό brand που επένδυσε νωρίς στο fashion retail και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

H ίδρυση το 1988

Η ιστορία της ξεκινά το 1988, όταν ιδρύεται ως κατασκευαστική και εμπορική εταιρεία γυναικείας ένδυσης. Από την πρώτη στιγμή, η φιλοσοφία της βασίστηκε στη σύνδεση δύο διαφορετικών αισθητικών κόσμων: του casual και του elegant.

Από το Περιστέρι το 1991 στην Ερμού το 1996

Η πρώτη μεγάλη επιχειρηματική κίνηση ήρθε το 1991, όταν η εταιρεία άνοιξε το πρώτο αποκλειστικό κατάστημά της στο Περιστέρι, στην περιοχή όπου στεγάζονταν ήδη οι βασικές της δραστηριότητες. Η επιλογή του πιο εμπορικού σημείου της αγοράς δεν ήταν τυχαία. Η Toi&moi επένδυσε εξαρχής στη φυσική παρουσία και στην άμεση σχέση με τον καταναλωτή.

Πέντε χρόνια αργότερα, η εταιρεία έκανε ένα ακόμη πιο ισχυρό βήμα, μεταφέροντας ουσιαστικά το brand στην «καρδιά» της αθηναϊκής αγοράς. Το κατάστημα στην Ερμού, που στεγάστηκε σε νεοκλασικό κτήριο, έδωσε στην εταιρεία νέα ορατότητα και ενίσχυσε την εικόνα της ως fashion προορισμού.

Η νέα έδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια

Το 2000 η εταιρεία, έχοντας ήδη μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση τζίρου σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Την ίδια περίοδο πραγματοποίησε και μια από τις σημαντικότερες επενδύσεις της: την αγορά μεγάλου ακινήτου στη Νέα Φιλαδέλφεια, το οποίο αποτέλεσε τη βάση για τις νέες εγκαταστάσεις της.