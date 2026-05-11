Πέθανε ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας της ΝΔ, Χρήστος Φωτόπουλος

Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χρήστος Φωτόπουλος.

Ο εκλιπών είχε διατελέσει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 1977 έως το 1989.

Ιδιαίτερα αγαπητός και με πλούσια κοινωνική δράση ο Χρήστος Φωτόπουλος γεννήθηκε στον Γάβρο Αιτωλοακαρνανίας το 1928 και υπήρξε απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου εν αποστρατεία.

Σύμφωνα με το agrinionews.gr, στη διάρκεια της στρατιωτικής του καριέρας, ο Χρήστος Φωτόπουλος υπηρέτησε, μεταξύ άλλων, και στο στρατιωτικό γραφείο του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή.

Μετά την αποστρατεία του ανέλαβε τη γενική διεύθυνση της εταιρείας «Πετρόλα»,από την οποία παραιτήθηκε για να πολιτευτεί το 1977.

Στις εκλογές του 1977 αναδείχτηκε βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας με 5.749 σταυρούς προτίμησης. Εκλέχθηκε επίσης το 1981, το 1985 και το 1989.

ΝΔ: «Διακρίθηκε για την ακεραιότητα και το ήθος του»

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε για την απώλεια του Χρήστου Φωτόπουλου, το Γραφείο Τύπου της ΝΔ, αναφέρει:

«Η οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη τον πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστο Φωτόπουλο.

Γεννήθηκε το 1928 στον Γάβρο Ναυπακτίας και ήταν απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, φτάνοντας στον βαθμό του Αντιστρατήγου ε.α. Διετέλεσε Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας την περίοδο 1977-1989.

Στη μακρά πολιτική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Χρήστος Φωτόπουλος ανέπτυξε δυναμική δημόσια παρουσία, εργάστηκε με συνέπεια για την ιδιαίτερη πατρίδα του και για την Παράταξη, διακρίθηκε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα και το ήθος του και αγαπήθηκε από τους συμπολίτες του.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».

«Υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον δημόσιο βίο»

«Με βαθιά θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας Χρήστου Φωτόπουλου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση τον δημόσιο βίο και την ιδιαίτερη πατρίδα του», ανέφερε ο αντιπεριφερειάρχης Αιτωλοακαρνανίας, Θανάσης Μαυρομμάτης, στη συλλυπητήρια δήλωσή του.

«Ο εκλιπών διακρίθηκε για τη μακρά προσφορά του στην πολιτική και κοινωνική ζωή της Αιτωλοακαρνανίας, διατηρώντας μέχρι και τα τελευταία χρόνια στενούς δεσμούς με τη Ναυπακτία και την τοπική κοινωνία.

Η παρουσία και η διαδρομή του αφήνουν το δικό τους αποτύπωμα στην πολιτική ιστορία του τόπου μας», πρόσθεσε.