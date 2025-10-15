Πέθανε ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος του ιστορικού ζαχαροπλαστείου LIDO με το διάσημο τσουρέκι

Μια εποχή φτάνει στο τέλος της, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πιπερίδης, ο άνθρωπος που επί δεκαετίες «έτρεχε» το ιστορικό ζαχαροπλαστείο LIDO στο Παγκράτι, συνεχίζοντας την παράδοση της οικογένειάς του από την Κωνσταντινούπολη και μετατρέποντας το κατάστημα σε αγαπημένο «προορισμό» των Αθηναίων κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα.

«Κλειστό λόγω πένθους», έγραφε από το πρωί σήμερα Τετάρτη 15 Οκτωβρίου, το ζαχαροπλαστείο στην Χρεμωνίδου και στα κοινωνικά δίκτυα -ειδικά σε σελίδες σχετικές με το Παγκράτι- διαδόθηκε η είδηση για τον θάνατο του «κύριου Γιώργου», του Γιώργου Πιπερίδη, του καλοσυνάτου ιδιοκτήτη του καταστήματος που καθημερινά γέμιζε τη μικρή προθήκη του LIDO με κάθε λογής πολίτικα γλυκίσματα.

Το ζαχαροπλαστείο άνοιξε για πρώτη φορά την πόρτα του, στο ίδιο σημείο στο Παγκράτι, το 1967 και ιδρυτής ήταν ο πατέρας του Γιώργου Πιπερίδη, Πέτρος, ο οποίος ήταν πρόσφυγας από την Κωνσταντινούπολη και έφερε μαζί του στην Αθήνα όλες τις γνώσεις για τα πολίτικα γλυκά και τις ζύμες.

Τα κέικ, τα κουλουράκια, τα γλυκά ταψιού και τα διάφορα προϊόντα ζύμης του LIDO έκαναν «συντροφιά» στους κατοίκους του Παγκρατίου καθημερινά, όμως οι βασιλόπιτες και περισσότερο από όλα το αφράτο τσουρέκι του, το έκαναν γνωστό σε όλη την Αθήνα.

Έτσι κάθε Πάσχα, ο κόσμος έκανε ουρές στη Χρεμωνίδου για να προμηθευτεί ένα από τα καλύτερα πολίτικα τσουρέκια της πόλης, με το παραδοσιακό μαχλέπι που του δίνει ξεχωριστή γεύση και άρωμα.

Μπορεί ο άνθρωπος που θεμελίωσε το LIDO στις καρδιές των Παγκρατιωτών και των Αθηναίων να μην είναι πλέον εδώ, το κατάστημα όμως συνεχίζει με επικεφαλής τον Πέτρο Πιπερίδη, γιο του κύριου Γιώργου, συνεχίζοντας μια παράδοση που μετρά πλέον μισό αιώνα «γλύκας».