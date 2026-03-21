Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Νίκολας Μπρέντον, πρωταγωνιστής στο Buffy the Vampire Slayer

Ο Αμερικανός ηθοποιός Νίκολας Μπρέντον, γνωστός για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Buffy the Vampire Slayer, πέθανε σε ηλικία 54 ετών σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η οικογένειά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρουν, ο Μπρέντον «πέθανε στον ύπνο του από φυσικά αίτια. Ήταν παθιασμένος, ευαίσθητος και αέναα κίνητρο για δημιουργία. Όσοι τον γνώριζαν πραγματικά κατάλαβαν ότι η τέχνη του ήταν μια από τις πιο αγνές αντανακλάσεις του ποιος ήταν. Οι περισσότεροι γνωρίζουν τον Νίκι για την δουλειά του ως ηθοποιός και για τους χαρακτήρες που έδωσε ζωή όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ο Νίκι έχει βρει το πάθος του για τη ζωγραφική και την τέχνη».

Ο ηθοποιός είχε αποκαλύψει πριν από μερικά χρόνια ότι είχε υποστεί μια καρδιακή προσβολή ενώ είχε υποβληθεί και σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη για μια σπάνια πάθηση που μπορεί να επηρεάσει την κίνηση καθώς και τη λειτουργία της ουροδόχου κύστης και του εντέρου.

Ο ηθοποιός επίσης έπασχε από τραυλισμό με αποτέλεσμα να χριστεί εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τραυλισμού των ΗΠΑ.

Ποιος ήταν ο Νίκολας Μπρέντον

Γεννημένος στο Λος Άντζελες, έλαβε τρεις υποψηφιότητες για Emmy για τον ρόλο του στην ταινία Buffy, δύο για τον καλύτερο τηλεοπτικό ηθοποιό και μία για τον καλύτερο β' ανδρικό ρόλο στην τηλεόραση.

Ο Μπρέντον υποδύθηκε τον Ξάντερ Χάρις στη σειρά Buffy the Vampire Slayer για επτά σεζόν, μεταξύ 1997 και 2003 - ήταν ο καλύτερος φίλος του ομώνυμου χαρακτήρα που υποδύθηκε η Σάρα Μισέλ Γκέλαρ.

Ο δίδυμος αδερφός του Μπρέντον, Κέλι Ντόνοβαν Σουλτς, έπαιξε επίσης τον ρόλο του σωσία του αδερφού του σε δύο επεισόδια της σειράς Buffy.

Μετά την Buffy, ο Brendon εμφανίστηκε σε διάφορες σειρές, όπως τα Criminal Minds, Private Practice και Kitchen Confidential.

Στον κινηματογράφο συμμετείχε στις ταινίες Psycho Beach Party, Big Gay Love και Redwood.

Η οικογένειά του δήλωσε στο Hollywood Reporter: «Ενώ δεν είναι μυστικό ότι ο Νίκολας αντιμετώπισε δυσκολίες στο παρελθόν, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία για να διαχειριστεί τη διάγνωσή του και ήταν αισιόδοξος για το μέλλον τη στιγμή του θανάτου του».