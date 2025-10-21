Πέθανε σε ηλικία 56 ετών Ιταλίδα που έκανε λιποαναρρόφηση στην Κωνσταντινούπολη

Πέθανε μετά από είκοσι ημέρες στην Εντατική του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Κωνσταντινούπολης,, η επιχειρηματίας Μιλένα Μαντσίνι, 56 ετών. Είχε νοσηλευτεί μετά από ένα απρόβλεπτο συμβάν ενώ υποβαλλόταν σε επέμβαση λιποαναρρόφησης στην τουρκική μητρόπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Rai, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί άμεσα από τις υγειονομικές Αρχές, η γυναίκα υπέστη τραυματισμό στο στομάχι κατά τη διάρκεια επέμβασης λιποαναρρόφησης.



Η Μαντσίνι, κτηματομεσίτης, είναι κόρη του βιομήχανου Άλβαρο Μαντσίνι, ενός από τους ιδρυτές και διευθυντές της Indexa SpA, εταιρείας που ειδικεύεται στη συντήρηση και τις βιομηχανικές υπηρεσίες. Η αδελφή της Ρίτα είναι μια φημισμένη βιολόγος, που ασκεί το επάγγελμά της στη Ρώμη, όπου διδάσκει επίσης στο Πανεπιστήμιο La Sapienza. Η γυναίκα είχε δύο κόρες.

Το ιταλικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη ήταν σε επαφή με την οικογένειά της από τις 18 Σεπτεμβρίου. Η τελευταία ενημέρωση

που είχαν ήταν στις 7 Οκτωβρίου, όταν οι συγγενείς ανέφεραν βελτίωση της κλινικής κατάστασης. Μετά την είδηση του θανάτου, η διπλωματική Αρχή ζήτησε διευκρινίσεις από το νοσοκομείο για να διαπιστώσει τα αίτια της ξαφνικής επιδείνωσης.