Πέθανε στα 62 του ο Bobby J. Brown - Νεκρός σε φωτιά ο ηθοποιός του «The Wire»

Πέθανε σε ηλικία 62 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός Bobby J. Brown, γνωστός από τη συμμετοχή του στη θρυλική σειρά του HBO The Wire.

Ο ηθοποιός έχασε τη ζωή του την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026, όταν εγκλωβίστηκε σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε αχυρώνα. Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Πολιτείας του Μέριλαντ επιβεβαίωσε πως ο θάνατός του οφείλεται σε εκτεταμένα εγκαύματα και εισπνοή καπνού, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό ως ατύχημα.

Σε δηλώσεις της στο περιοδικό People, η κόρη του, Ρέινα, μίλησε για μια «τεράστια απώλεια», περιγράφοντας τη στιγμή που ενημερώθηκε για την τραγωδία. Όπως ανέφερε, δέχθηκε τηλεφώνημα αργά το βράδυ, με την αδελφή της να της ανακοινώνει πανικόβλητη ότι ο πατέρας τους είχε παγιδευτεί στη φωτιά. «Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Ακόμη και τώρα δεν νιώθω ότι είναι αληθινό», είπε συγκλονισμένη.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν ξέσπασε η φωτιά, ο ηθοποιός κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο για να του φέρει πυροσβεστήρα, ωστόσο οι φλόγες εξαπλώθηκαν γρήγορα.

Bobby J. Brown, a character actor best known for his portrayal of Officer Bobby Brown on the HBO drama #TheWire, has died in a barn fire. He was 62.



• Family members said Brown entered a barn to jump-start a vehicle when a fire broke out. He called a relative for a fire… pic.twitter.com/ACnw8HROlr — Variety (@Variety) February 27, 2026

Ποιος ήταν ο Bobby J. Brown

Ο Bobby J. Brown γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον. Πριν ακολουθήσει την υποκριτική, είχε διακριθεί στην πυγμαχία, κατακτώντας πέντε τίτλους Golden Gloves. Στη συνέχεια στράφηκε στην τέχνη της υποκριτικής, σπουδάζοντας στην American Academy of Dramatic Arts στη Νέα Υόρκη.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε γνωστές τηλεοπτικές παραγωγές όπως το The Corner, το We Own This City, καθώς και το Law & Order: Special Victims Unit και το Homicide: Life on the Street.

Παράλληλα, ασχολήθηκε και με τη σκηνοθεσία, υπογράφοντας τα ντοκιμαντέρ Off the Chain και Tear the Roof Off: The Untold Story of Parliament Funkadelic.

Οι οικείοι του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη, ισχυρή προσωπικότητα και σημαντική επιρροή στους γύρω του, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη.