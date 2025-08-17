Πέτρος Γαϊτάνος: Μια μυσταγωγική βραδιά στα 200 χρόνια της εκκλησίας των Κολλινών Αρκαδίας

Μια ξεχωριστή πολιτιστική βραδιά έζησαν όσοι βρέθηκαν στην ιστορική εκκλησία των Κολλινών, με τον Πέτρο Γαϊτάνο να μαγεύει το κοινό μέσα από τις ερμηνείες του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την ανέγερση του ναού, ενώ νωρίτερα στον αρχιερατικό εσπερινό χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας, κ. Επιφάνιος.



Η χαρακτηριστική ερμηνευτική δύναμη του Γαϊτάνου, σε συνδυασμό με τη μοναδική σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό εδώ και δεκαετίες, μετέτρεψαν τη βραδιά σε μια μουσική εμπειρία υψηλής συγκίνησης. Οι παρευρισκόμενοι απόλαυσαν «διαμάντια» του ελληνικού ρεπερτορίου , από το λαϊκό ως το έντεχνο , συμμετέχοντας με ενθουσιασμό και ζεστό χειροκρότημα.

Η ιστορική εκκλησία των Κολλινών

Η εκκλησία των Κολλινών, στην οποία φιλοξενήθηκε η εκδήλωση, είναι αφιερωμένη στη μεγάλη Θεομητορική εορτή της Γεννήσεως της Παναγίας. Πρόκειται για μία από τις λίγες εξαιρέσεις στη λειτουργική παράδοση, αφού η Εκκλησία γιορτάζει συνήθως τους αγίους την ημέρα της κοίμησής τους. Εκτός από την Παναγία, η τιμή αυτή αποδίδεται μόνο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, καθώς η αποστολή και των δύο υπήρξε μοναδική στο σχέδιο της Αγίας Τριάδας για τη σωτηρία του ανθρώπου. Παράλληλα, η παράδοση αναφέρει ότι και οι δύο, όπως και ο προφήτης Ιερεμίας, υπήρξαν «ευλογημένοι» ήδη από την κοιλιά της μητέρας τους.



Με πληροφορίες από το Arkadia 93.8