Πέτρος Ιακωβίδης: «Ο πατέρας μου δεν μου είπε ποτέ ότι είμαι καλός τραγουδιστής»

Στην σχέση με τον πατέρα του αναφέρθηκε ο Πέτρος Ιακωβίδης και παραδέχθηκε ότι πέρασαν αρκετά χρόνια μέχρι να τον παραδεχθεί ως τραγουδιστή.

«Μου άρεσε πάρα πολύ που πήγαινα στο γήπεδο με τον πατέρα μου. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είχα όσα χρόνια τραγουδούσα, τον έβλεπα κάθε βράδυ να κάθεται ψηλά στον ηχολήπτη και να με παρακολουθεί. Μου χαμογελούσε. Δεν μου είπε ποτέ βέβαια ότι είμαι καλός τραγουδιστής» αποκάλυψε.

Και συμπλήρωσε: «Κατάλαβα ότι με παραδέχθηκε όταν πριν από έναν χρόνο πλέον ηγήθηκα σε ένα σχήμα και ήρθε και είδε την αγάπη του κόσμου, τον είδα που δάκρυσε. Εκεί κατάλαβα πόσο περήφανος ένιωθε. Είπα μέσα μου «κοίτα τι τράβηξε αυτός ο άνθρωπος για να είμαι εγώ εδώ, τουλάχιστον ήμουν καλός και όλα αυτά μας βγήκαν σε καλό».