Πέτρος Ιακωβίδης: «Δέχομαι φλερτ από θαυμάστριες, θα φλερτάρω κι εγώ αν μου αρέσει μια γυναίκα»

Συνέντευξη στο Κοσμοράδιο 95,1 έδωσε ο Πέτρος Ιακωβίδης και μίλησε για την σχέση με τις θαυμάστριές του λέγοντας: «Νομίζω ότι το φλερτ, από κάτω, συμβαίνει σε όλους τους καλλιτέχνες. Είτε είσαι τραγουδιστής, είτε είσαι ηθοποιός, όποιος είναι στη σκηνή, μπορεί να του συμβεί αυτό με το κοινό. Δέχομαι φλερτ, θα φλερτάρω κι εγώ αν μου αρέσει μια γυναίκα και είμαι ελεύθερος».

Κριτής σε μουσικό talent show όπως εξηγεί θα δεχόταν να είναι. «Αυτή τη στιγμή θα πήγαινα σαν κριτής σε μουσικό παιχνίδι, ναι. Αν μπορώ να πω δηλαδή τη γνώμη μου σε κάτι που γνωρίζω, προφανώς και θα το κάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί όχι. Βέβαια, ξαναλέω, μουσικό παιχνίδι. Γενικά μ’ αρέσει να μιλάω για πράγματα που γνωρίζω ή αν θα κρίνω κάποιον, να τον κρίνω σε κάτι που γνωρίζω. Αν δεν γνωρίζεις, δεν είναι σωστό να το κάνεις».

Όσον αφορά στην φυσική του κατάσταση, ανέφερε: «Πάω αρκετές ώρες στο γυμναστήριο, μου αρέσει πολύ. Είναι κάτι στο οποίο μου φεύγει η πίεση και όλο το άγχος που υπάρχει από τη δουλειά. Κοιτάζω καθημερινά να πηγαίνω και δεν είναι μόνο ότι το κάνεις οπτικά, για να φαίνεται το σώμα σου ωραίο, αλλά νιώθω πιο ωραία και πιο άνετα στην ψυχή μου».