Πέτρος Ίμβριος: «Ήθελα να το κάνω για την ψυχή του φίλου μου»

Ο Πέτρος Ίμβριος εμφανίστηκε στο «Καλοκαίρι παρέα» και σχολίασε το πόσο πληγώθηκε που δεν μπόρεσε να τιμήσει τον φίλο του, Βασίλη Καρρά, στη συναυλία που διοργανώθηκε εις μνήμην του. «Εγώ, μαζί με κάποιους άλλους που όμως ήταν στη συναυλία, ήμουν ένα από τα καλλιτεχνικά παιδιά του Βασίλη Καρρά. Αυτός με ξεκίνησε, αυτός με έφερε πρώτη φορά στην Αθήνα και μου έγραψε τραγούδια στον πρώτο μου δίσκο, που με πήρε από το χεράκι και με πήγε πρώτη φορά σε μαγαζί στην Αθήνα.

Μου στάθηκε πολλές φορές, είχαμε κάνει πολλές συζητήσεις. Με πίκρανε που δεν ήμουν στη συναυλία, γιατί θα μπορούσα να πω τουλάχιστον το τραγούδι που του έχω γράψει, το «Κάνω ένα τσιγάρο και φεύγω». Δεν ήθελα να το κάνω για να προβληθώ, ήθελα να το κάνω για την ψυχή του φίλου μου! Ο Ζαφείρης Μελάς είχε απόλυτο δίκιο όταν είπε πως στη συναυλία θα έπρεπε να συμμετάσχουν λαϊκοί τραγουδιστές και όχι το παρεάκι μιας και μόνο δισκογραφικής εταιρίας»





Η απώλεια των γονιών

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε και στη μητέρα που έχασε πριν από λίγο καιρό. «Το φετινό καλοκαίρι χωρίς τη μαμά, είναι όπως είναι κάθε μέρα χωρίς τη μαμά. Δύσκολα είναι… Είναι ένα αγκάθι που δεν σταματάει να σε τσιγκλάει και να σκέφτεσαι κάθε μέρα, κάθε ώρα και κάθε στιγμή πως θα ήταν, ή να την πάρω τηλέφωνο… Ακόμα μπαίνω στη διαδικασία να την πάρω τηλέφωνο. Χρειάστηκε να βγω να τραγουδήσω όταν έχασα και τον πατέρα μου και τη μητέρα μου. Μέσα από τη σκέψη όμως ότι θα ήθελαν να τραγουδάω, ήξερα ότι εκείνη τη στιγμή ήταν κοντά μου».

Το μυστικό της καλής ζωής

Ο Ίμβριος αποκάλυψε και το μυστικό του για να διατηρείται έτσι καλά, λες και δεν περνά χρόνος από πάνω του. «Πρέπει πάντα να ζεις σαν έφηβος και να έχεις αγάπη για όσα κάνεις… Για τη ζωή, για τα παιδιά σου. Και επίσης να ζεις σαν να υπάρχει περίπτωση να ζήσεις αιώνια, δηλαδή να μην σκέφτεσαι ούτε ασχήμιες, ούτε τον θάνατο…»