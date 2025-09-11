Πέτρος Κωστόπουλος: «Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά»

Έχουν περάσει μερικές εβδομάδες που ο Πέτρος Κωστόπουλος αποχαιρέτησε τον γιο του Μάξιμο που έφυγε για σπουδές στις ΗΠΑ με μια τρυφερή αγκαλιά στο αεροδρόμιο. «Χαρμολύπη. Χαρά που ανοίγεις τα φτερά σου και λύπη για το μεγάλο κενό. Κερδίζει η πρώτη, εύκολα. Καλό ταξίδι εκεί. Our song once upon a time. Father and son», είχε σχολιάσει τότε στο Instagram.

Τώρα βρέθηκε καλεσμένος στο «Καλοκαίρι παρέα» και εξομολογήθηκε κάτι για εκείνη τη στιγμή του μεγάλου αντίο στον μονάκριβό του γιο. «Δεν ήξερα ότι βγαίναμε φωτογραφία. Την τράβηξε η μητέρα της κοπέλας του Μαξ. Ήταν η στιγμή που κλαίγαμε του κερατά. Ο Μάξιμος είναι το παιδί που μεγάλωσα πιο πολύ. Πριν, με τα κορίτσια, δούλευα μέχρι το βράδυ, τα έβλεπα το πρωί, τα έβλεπα το βράδυ. Με αυτόν, επειδή προέκυψαν όλα τα προηγούμενα με τις χρεοκοπίες, είχα πολύ πιο ελεύθερο χρόνο. Είπα ότι αυτή τη φορά, σε αυτό το παιδί, θα πάω σαν μπαμπάς, τέρμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο!

«Είναι ένα παιδί πολύ καλύτερης ποιότητας από μένα»

Ήμασταν συνέχεια μαζί. Όταν γύρισα σπίτι υπήρχε μια μεγάλη τρύπα! Κοίταζα το κρεβάτι που ήταν ξέστρωτο και συνέχιζα να κλαίω. Εκεί έπρεπε να πάει και εκεί είναι χαρούμενος, περνάει καλά, τα πάει καλά, τα βρίσκει εύκολα. Ο Μάξιμος είναι ένα παιδί πολύ καλύτερης ποιότητας από μένα και από εξυπνάδα και από ευγένεια. Είναι ένα αντράκι που μου αρέσει και δεν το λέω επειδή είναι γιος μου».

«Δεν ξέρω αν θα άντεχα γυναίκα 24ωρες επί 7 μέρες»

Ο Πέτρος Κωστόπουλος εκμυστηρεύτηκε στην Κατερίνα Καραβάτου πως είναι μεν μόνος, αλλά όλο κάτι... συμβαίνει και τον βγάζει από τη μοναξιά του. «Εχω συμβιβαστεί με τη μοναχικότητα, μου αρέσει. Δεν ξέρω αν θα άντεχα γυναίκα 24ωρες επί 7 μέρες. Από την άλλη ερωτεύεσαι, ξερωτεύσαι».