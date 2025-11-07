Πέτρος Κωστόπουλος: «Πέρασα άσχημα χρόνια μετά την καταστροφή, με κατάθλιψη και χάπια»

«Όταν ένας άντρας χωρίσει με μια γυναίκα -εμάς έσκασε πάνω μας όλος ο πλανήτης- το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να θέλει είναι να βρει σύντομα η πρώην γυναίκα του έναν άλλο άντρα. Να μην συνεχίσεις να γρατζουνιέσαι. Με τον άνθρωπο αυτόν έχω πολύ καλή σχέση, δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Σεβάστηκε από την πρώτη στιγμή ο ένας τον άλλον». Με αυτά τα λόγια ο Πέτρος Κωστόπουλος αναφέρθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό ΟΚ στη σχέση που έχει σήμερα με την πρώην σύζυγό του, Τζένη Μπαλατσινού.

Συμβουλή στον νεότερό του εαυτό

«Το 1995 άλλαξε η ζωή μου. Εκεί που δούλευα σαν τον σκύλο και μετά γυρνούσα έξω σαν τον σκύλο, ήμουν στη μία ρόδα χωρίς να έχω πάρει ποτέ ναρκωτικά, σκέφτηκα ότι αυτό το ρόλερ κόστερ που έκανα μέχρι τότε έπρεπε να σταματήσει. Το 1995 ερωτεύτηκα μια κοπέλα και είπα “τώρα κλείσαμε”. Ευτυχώς που παντρεύτηκα και έκανα αυτά τα τρία παιδιά. Η προσωπική μου δυστυχία θα ήταν να μην έχω γίνει πατέρας. Με το που βλέπω την Αμαλία λιώνω, με την Αλεξάνδρα θέλω πάμπερς, με τον Μαξ ανοίγει η καρδιά μου όλη».

φωτογραφία Glomex

Μια χορτάτη ζωή

«Είμαι χορτάτος σε επίπεδο ταξιδιών, γυναικών, δουλειάς. Λεφτά έβγαλα, αλλά δεν έγινα και πολυεκατομμυριούχος. Μου λέει ο άλλος “εσύ έχεις ζήσει εφτά ζωές» και του απαντάω ότι είναι βλάκας. Γιατί η έλλειψη δημιουργείται από κάτι που έζησες και δεν το έχεις πλέον, όχι από αυτό που δεν είδες ποτέ. Δεν είσαι ο Βοσκόπουλος να ζεις με τις αναμνήσεις. Όταν ήμουν στον Βόλο, δεν μου έλειπε το Παρίσι γιατί δεν είχα πάει ακόμη.

Δεν έχω κανένα παράπονο, παρότι πέρασα άσχημα χρόνια μετά την καταστροφή. Με κατάθλιψη, με χάπια, με ωραία ατυχήματα με μηχανές να συμβαίνουν στο μυαλό μου. Είχα τρία παιδιά όμως, δεν μπορούσα να κάνω κομπλεξικές επιλογές. Έτσι μου είπε μια γιατρίνα, “αν κάνεις καμιά βλακεία, θα την πληρώσουν τα παιδιά σου. Αν “φύγεις” με αυτό τον τρόπο, θα τα πληγώσεις τόσο πολύ που μπορεί να βγουν συμπλεγματικά”.

Την ίδια στιγμή αντιμετώπιζα μια εχθρότητα και μια αδιανόητη κακόβουλη επίθεση από έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ή από τον κάθε προβληματικό και πικραμένο και έπρεπε να κάνω και πάλι ζυγοστάθμιση. Ήταν η αρχή των social media και ήθελαν να με στείλουν αδιάβαστο αλλά δεν τα κατάφεραν. Τώρα γελάω γιατί το κάνουν με όλους. Μου φαίνεται ότι τα social media έχουν βγει για να τσακίζουν κόσμο».

Τα υλικά αγαθά

«Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά φέρνουν την καλύτερη προσομοίωσή της. Άμα είσαι χάλια, πας ένα ταξίδι, η άλλη πάει για ψώνια, ξέρεις ότι μπορείς να φροντίσεις τα παιδιά σου. Δεν είναι θέμα ευτυχίας, αλλά καλύτερης ζωής. Κάποιες στιγμές στριμώχτηκα ανυπόφορα. Αυτό που μου λείπει πιο πολύ είναι το φουσκωτό μου, η ελευθερία των διακοπών που σου προσφέρει, γιατί βαριέμαι να κάθομαι στο ίδιο μέρος. Και το δεύτερο είναι το πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, τα ταξίδια, αλλά πλέον δεν μπορώ να ταξιδέψω σαν φοιτητής. Θέλω μια θέση να χωράω άνετα στο αεροπλάνο και ένα αξιοπρεπές ξενοδοχείο».