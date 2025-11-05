Πέτρος Κωστόπουλος: «Θα έπρεπε να είμαι λίγο καλύτερος σύζυγος»

Πότε ένιωσε για τελευταία φορά ο Πέτρος Κωστόπουλος πεταλούδες στο στομάχι; Τι σχέση έχει πια με τον έρωτα; Γιατί προτιμά τις μικρότερες γυναίκες; Γιατί θεωρεί πως είναι η αρσενική Σερ; Ο εκδότης έδωσε τις απαντήσεις του στο περιοδικό ΟΚ.

Ο έρωτας

«Ναι, ερωτεύομαι ακόμη, το έχω αυτό το κουσούρι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται μέχρι να πεθάνουν. Μετά τον γάμο μου έκανα κάποιες σχέσεις. Για κάποιες δεν το παραδεχόμουν, ενώ ήμασταν μαζί. Άμα ο άλλος άνθρωπος δεν θέλει, δεν τον εκθέτεις. Άλλοτε ήταν καλά, άλλοτε όχι. Αλλά δεν μετάνιωσα, παρότι είδα με τα μάτια μου και το τέλος της λογικής.

Τελευταία φορά ήταν φέτος την άνοιξη. Ένιωσα -πώς το λένε οι γυναίκες;- κάτι πεταλούδες στο στομάχι, αλλά για πολλούς λόγους, κοινωνικούς, ήταν αδιέξοδο. Όταν είσαι μικρότερος, υπάρχει μια υπόσχεση - γάμου, πολύχρονης σχέσης. Αυτό πια δεν μπορώ να το δώσω».

«Αν έλεγα ότι είμαι η Σερ σε αρσενικό θα αθωωνόμουν;»

«Πάντα οι σύντροφοί μου ήταν μικρότερες, δεν θα έβρισκα και μεγαλύτερες! Όταν η Σερ και η Μαντόνα έχουν γκόμενους 40 χρόνια μικρότερους, δεν ενοχλεί, λέμε και μπράβο. Ο Ντι Κάπριο που είναι 50 τον κατηγορούν ότι έχει βάλει τον κόφτη στα 25, κάτι που δεν ισχύει κιόλας γιατί η δικιά του τα έχει περάσει.

Αν ένας άντρας έχει σχέση με αρκετά μικρότερη κοπέλα “τρώνε ξύλο” και οι δύο, που είναι τραγικό. Ζούμε σε μια κοινωνία που έχει περάσει μια σειρά από συμπλέγματα όσον αφορά όλες τις ερωτικές επιλογές ή επιθυμίες, σε αυτό θα κολλήσουμε; Αν έλεγα ότι είμαι η Σερ σε αρσενικό, θα αθωωνόμουν;»

Καλύτερος φίλος παρά σύντροφος

«Πιστεύω ότι ήμουν καλύτερος φίλος. Στις μέρες της δόξας και του χρήματος είχα τους ίδιους φίλους που είχα παλιότερα. Απέκτησα και καινούριους, τους πολύ πλούσιους που θέλουν γύρω τους κάτι τυπάκια σαν εμένα. Αυτοί είναι που χάθηκαν από την πρώτη μέρα, μάλλον δεν θα διάβασαν ποτέ ότι έπαθα ζημιά.

Δεύτερο θα έβαζα το αφεντικό. Ήμουν δοτικός, ήταν και η εποχή που έδινε λεφτά, δεν ζήλεψα ποτέ υπάλληλό μου, τους έπαιρνα πιτσιρίκια 22 ετών, απογειώνονταν και σήμερα όλοι είναι κάπου καλά. Σύζυγος θα έπρεπε να είμαι λίγο καλύτερος».