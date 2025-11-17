Peugeot Polygon Concept: το πρωτότυπο που αλλάζει την εμπειρία οδήγησης

Η Peugeot ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην αυτοκίνηση με το νέο Peugeot Polygon Concept, ένα δυναμικό και συμπαγές concept car κάτω από τα τέσσερα μέτρα που προαναγγέλλει τα μοντέλα της μάρκας για τα επόμενα χρόνια. Το πρωτότυπο εστιάζει στην οδηγική απόλαυση, τη συνδεσιμότητα, την εξατομίκευση και τη βιώσιμη σχεδίαση, ενώ μεταφέρει ήδη τους οδηγούς σε μια νέα εμπειρία οδήγησης, όχι μόνο στον πραγματικό κόσμο αλλά και στο ψηφιακό σύμπαν, με την πρώτη του εμφάνιση στην εικονική Polygon City στο Fortnite.

Hypersquare σε συνδυασμό με τεχνολογία steer-by-wire

Στην καρδιά του Peugeot Polygon Concept βρίσκεται το νέο σύστημα ελέγχου διεύθυνσης hypersquare σε συνδυασμό με τεχνολογία steer-by-wire, που καταργεί τη μηχανική σύνδεση ανάμεσα στο τιμόνι και τους τροχούς και βασίζεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικά σήματα. Πρόκειται για τεχνολογία δοκιμασμένη στην αεροδιαστημική, η οποία θα φτάσει σε μοντέλο παραγωγής της Peugeot από το 2027 και υπόσχεται νέα ακρίβεια, άνεση και ταχύτητα απόκρισης.

Το hypersquare δεν είναι απλώς ένα διαφορετικό σχήμα τιμονιού, αλλά μια ολόκληρη εργονομική επανάσταση στο Peugeot i-cockpit, με πλήρη ηλεκτρονικό έλεγχο του οχήματος. Το σύστημα διεύθυνσης προσαρμόζει αυτόματα τη σχέση ανάλογα με την ταχύτητα. Σε χαμηλές ταχύτητες, κατά τη στάθμευση ή τους ελιγμούς στην πόλη, ο οδηγός δεν χρειάζεται να αλλάζει συνεχώς λαβή ή να κάνει πολλαπλές περιστροφές, καθώς η μέγιστη γωνία κίνησης είναι σημαντικά μικρότερη από ενός παραδοσιακού τιμονιού. Αντίθετα, σε υψηλότερες ταχύτητες αρκεί μια μικρή κίνηση του hypersquare για να αλλάξει πορεία το αυτοκίνητο, προσφέροντας ακρίβεια και αίσθηση υπερ-ευελιξίας. Παράλληλα, η τεχνολογία steer-by-wire φιλτράρει τους ανεπιθύμητους κραδασμούς και μεταφέρει στον οδηγό μόνο τις πληροφορίες που χρειάζεται για να «διαβάζει» καλύτερα τον δρόμο και τις συνθήκες οδήγησης.

Νέο Peugeot i-cockpit

Το νέο Peugeot i-cockpit που κάνει πρεμιέρα στο Polygon Concept είναι πιο high-tech και πιο καθηλωτικό από ποτέ. Το ιδιαίτερο σχήμα του τιμονιού hypersquare φέρνει τα βασικά χειριστήρια κυριολεκτικά στην άκρη των δαχτύλων, μέσω τεσσάρων κυκλικών στοιχείων στις γωνίες, ώστε τα χέρια να μένουν πάντα στο τιμόνι. Την παράσταση κλέβει όμως το νέο σύστημα προβολής, καθώς το παρμπρίζ λειτουργεί ως οθόνη: όλες οι ενδείξεις και οι πληροφορίες προβάλλονται επάνω του, μέσω ενός micro led πάνελ πίσω από το hypersquare, προσφέροντας επιφάνεια προβολής που αντιστοιχεί σε οθόνη 31 ιντσών και μετατρέπει την οδήγηση σε πλήρως εμβυθιστική εμπειρία. Ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει το περιεχόμενο της προβολής στο παρμπρίζ, τόσο όταν το όχημα είναι σταματημένο όσο και σε κίνηση.

Σε στάση, η τεχνολογία οθόνης συνδέει το εσωτερικό με το εξωτερικό, αφού τα micro led είναι ορατά και έξω από το αυτοκίνητο, επιτρέποντας την προβολή ειδικών animations αποκλειστικά για το Polygon Concept. Μέσα από ένα καινοτόμο περιστροφικό χειριστήριο, ο χρήστης επιλέγει το χρώμα του εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού, ενώ εμφανίζονται και βασικές πληροφορίες όπως ώρα και θερμοκρασία. Κατά την οδήγηση, οι λειτουργίες cruise, fun και hyper διαμορφώνουν το οπτικό περιβάλλον μέσα και έξω από την καμπίνα, με συγχρονισμένα animations που ενισχύουν την αίσθηση κίνησης και σύνδεσης με τον δρόμο, πάντα με στόχο τη μέγιστη ασφάλεια και τη μείωση της απόσπασης προσοχής.

Νέα σχεδιαστική κατεύθυνση

Στο εξωτερικό, το Peugeot Polygon Concept παρουσιάζει τη νέα σχεδιαστική κατεύθυνση της μάρκας, με καθαρά, απλά και γεωμετρικά σχήματα και έντονη «αιλουροειδή» στάση. Η χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή με τα τρία νύχια επανασχεδιάζεται σε οριζόντια διάταξη με micro led στην εμπρός όψη, επιβεβαιώνοντας την ταυτότητα της Peugeot και ενισχύοντας την παρουσία του αυτοκινήτου στον δρόμο. Τα micro led σχηματίζουν μια κινούμενη φωτεινή υπογραφή, με διαφορετικά γραφικά και χρώματα όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, δημιουργώντας μια surround αίσθηση εμπρός και πίσω.

Μια επιπλέον οθόνη micro led στην κολόνα c, δίπλα στην αναδυόμενη θύρα φόρτισης, εξασφαλίζει μια πιο έξυπνη εμπειρία ηλεκτροκίνησης, επιτρέποντας στον οδηγό να βλέπει την κατάσταση φόρτισης χωρίς να μπαίνει στο αυτοκίνητο. Παράλληλα, χρωματιστές λεπτομέρειες σε αμάξωμα, τροχούς, υλικά καθισμάτων και ακόμα και στα ελαστικά αναδεικνύουν τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του πρωτοτύπου, λειτουργώντας ως μανιφέστο ενθουσιασμού της Peugeot για το μέλλον της αυτοκίνησης.

Το hypersquare η νέα γενιά Peugeot i-cockpit ξεχωρίζουν

Η εφευρετικότητα συνεχίζεται και στο εσωτερικό. Με το hypersquare και τη νέα γενιά Peugeot i-cockpit, η αρχιτεκτονική της καμπίνας επανασχεδιάζεται, δημιουργώντας ένα νέο ταμπλό που απελευθερώνει χώρο και προσφέρει μεγαλύτερη ευρυχωρία για όλους. Η διάταξη μπροστά είναι προσαρμόσιμη, με ειδικές θέσεις για προσωπικά αντικείμενα όπως κινητά, ακουστικά, καπέλα, σακίδια πλάτης ή ακόμη και skateboards, ώστε κάθε επιβάτης να μπορεί να διαμορφώνει τον χώρο σύμφωνα με τον τρόπο ζωής του. Η αίσθηση ευρυχωρίας ενισχύεται και από την έντονη φωτεινότητα της καμπίνας, χάρη στη μεγάλη γυάλινη επιφάνεια που επιτρέπει την είσοδο φυσικού φωτός και θυμίζει γυάλινο θόλο. Το παρμπρίζ έχει μετακινηθεί προς τα εμπρός και προς τα κάτω, ενώ η απουσία μεσαίας κολόνας β βελτιώνει την ορατότητα και την αίσθηση ανοιχτού χώρου. Τα καθίσματα ξεχωρίζουν με επαναστατικό σχεδιασμό, που συνδυάζει κέλυφος τρισδιάστατης εκτύπωσης με μονοκόμματο χυτό αφρό, δημιουργώντας νέες φόρμες, μεγαλύτερη άνεση και καθαρή αισθητική που δεν είναι εφικτή με παραδοσιακές λύσεις επένδυσης.

Customize it

Η εξατομίκευση βρίσκεται στον πυρήνα του Peugeot Polygon Concept. Πολλά στοιχεία, μέσα και έξω, μπορούν να αλλάξουν γρήγορα, χάρη σε σχεδίαση που επιτρέπει την αντικατάσταση εξαρτημάτων σε λίγα λεπτά. Ακόμη και το τιμόνι hypersquare μπορεί να διαμορφωθεί με διαφορετικά χρώματα και υλικά, επηρεάζοντας συνολικά την ατμόσφαιρα της καμπίνας. Στο εξωτερικό, η συνεργασία με τη goodyear φέρνει ελαστικά με καινοτόμο τεχνολογία χάραξης με λέιζερ στα πλευρικά τοιχώματα, με πολύχρωνα μοτίβα που αλλάζουν ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Τα ελαστικά Goodyear του Peugeot Polygon Concept εξοπλίζονται επίσης με την τεχνολογία sightline, η οποία μεταφέρει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για την κατάσταση των ελαστικών και του δρόμου στο ανακλαστικό display του i-cockpit. Αυτό βελτιώνει την ασφάλεια, την απόδοση και τη συνδεσιμότητα, ενώ επιτρέπει στο όχημα να αναγνωρίζει αυτόματα ποια ελαστικά έχουν τοποθετηθεί μετά από αλλαγή διαμόρφωσης, με τις ενδείξεις να προσαρμόζονται ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης που έχει επιλέξει ο χρήστης.

Έμφαση στη βιώσιμη σχεδίαση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη βιώσιμη σχεδίαση. Το Peugeot Polygon Concept έχει αναπτυχθεί με στόχο τη μέγιστη χρήση ανακυκλωμένων υλικών και την ελαχιστοποίηση της πολυπλοκότητας. Η λάκα στην εσωτερική βαφή περιέχει υλικά από ανακυκλωμένα ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ όλη η καμπίνα, από το δάπεδο και την οροφή μέχρι τα πάνελ των θυρών, καλύπτεται από forged textile, ένα καινοτόμο ύφασμα που προέρχεται από ανακυκλωμένα καθίσματα αποσυναρμολογημένων οχημάτων της Peugeot.

Τα καθίσματα έχουν κέλυφος από ανακυκλωμένο πλαστικό r-pet, που παράγεται μέσω τρισδιάστατης εκτύπωσης μεγάλης κλίμακας σε συνεργασία με την ισπανική nagami, αποτελώντας παγκόσμια καινοτομία για την αυτοκινητοβιομηχανία. Το Polygon Concept διαθέτει συνολικά λιγότερα εξαρτήματα από ένα συμβατικό όχημα, κάτι που σημαίνει χαμηλότερο βάρος, καλύτερη απόδοση, ευκολότερη συναρμολόγηση και πιο απλή αποσυναρμολόγηση στο τέλος του κύκλου ζωής. Τα καθίσματα, για παράδειγμα, αποτελούνται από μόλις τρία βασικά στοιχεία, κέλυφος, δομή και αφρό, ο οποίος είναι ενιαίο κομμάτι με προστατευτική φιμέ επίστρωση.

Το αμάξωμα έχει μόνο δύο μεγάλες πόρτες τύπου πεταλούδας αντί για τέσσερις συμβατικές, κάτι που βελτιώνει την πρόσβαση στην καμπίνα και μειώνει τον αριθμό και την πολυπλοκότητα των εξαρτημάτων. Τα καλύμματα των τροχών, μαζί με το σύστημα στερέωσής τους, είναι επίσης κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο πλαστικό r-pet και παράγονται ως ένα κομμάτι με τη βοήθεια τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Η φιλοσοφία της εξέλιξης

Η φιλοσοφία του Peugeot Polygon Concept είναι να εξελίσσεται μαζί με τον ιδιοκτήτη του. Πολλά στοιχεία αλλάζουν εύκολα, επιμηκύνοντας τον χρόνο κατοχής του οχήματος και περιορίζοντας την ανάγκη αντικατάστασης. Το αφρώδες υλικό των καθισμάτων μπορεί να αντικατασταθεί σε λίγα λεπτά με νέο χρώμα ή πιο σπορ σχήμα, ενώ το τιμόνι hypersquare, τα καλύμματα τροχών και τα προσαρμόσιμα τμήματα του ταμπλό μπορούν να αλλαχθούν για να ταιριάζουν σε νέες ανάγκες και αισθητικές προτιμήσεις.

Με τόσες επιλογές, κάθε μέρα μπορεί να μοιάζει με μέρα καινούριου αυτοκινήτου. Η Peugeot παρουσιάζει τρεις ενδεικτικές διαμορφώσεις για το Polygon Concept. Η urban έκδοση είναι κομψή και συμπαγής, σχεδιασμένη να ταιριάζει στο αστικό τοπίο, με καθαρές γραμμές και μοντέρνες λεπτομέρειες για την καθημερινή ζωή στην πόλη. Η player διαμόρφωση είναι πιο τολμηρή και δυναμική, εμπνευσμένη από τις επιδόσεις, με σπορ σιλουέτα και έντονη παρουσία, σχεδιασμένη για να μοιάζει γρήγορη ακόμη και όταν είναι σταθμευμένη. Τέλος, η explorer εκδοχή είναι στιβαρή και έτοιμη για περιπέτειες, με αυξημένη απόσταση από το έδαφος και προστατευτικά στοιχεία που αναδεικνύουν τις off-road δυνατότητές της.

Το Peugeot Polygon Concept είναι ένα πρωτότυπο με πολλές προσωπικότητες και πολλές όψεις, που συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία, νέο τρόπο οδήγησης, βιώσιμα υλικά και σχεδιαστική τόλμη. Με αυτό το concept car, η Peugeot δείχνει πώς φαντάζεται το μέλλον της οδηγικής απόλαυσης και προετοιμάζει το έδαφος για τις καινοτομίες που θα δούμε στα μοντέλα παραγωγής από τα επόμενα χρόνια.