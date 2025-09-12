Πιο εκθαμβωτική από ποτέ η Μάργκοτ Ρόμπι: Η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί με αριστούργημα δια χειρός Armani

Μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές, οι σταρ του Χόλιγουντ επέστρεψαν στα επαγγελματικά τους καθήκοντα που περιλαμβάνουν λαμπερές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί. Πολλές διάσημες γυναίκες, που φημίζονται όχι μόνο για το ταλέντο τους αλλά και για το φυσικό τους κάλλος, αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι της «πρόκλησης» επιλέγοντας τολμηρές δημιουργίες υψηλής ραπτικής.

Αυτό έκανε και η Μάργκοτ Ρόμπι που κατάφερε -δικαίως- να μαγνητίσει όλα τα βλέμματα το βράδυ της Πέμπτης (11/9) στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο, όπου πρωταγωνιστεί δίπλα στον Κόλιν Φάρελ.

Συγκεκριμένα για την περίσταση η 35χρονη σταρ του Χόλιγουντ επέλεξε ένα εκθαμβωτικό διάφανο φόρεμα, περίτεχνα κεντημένο με κρύσταλλα και παγιέτες, δημιουργία του οίκου Armani, από τη συλλογή υψηλής ραπτικής άνοιξη – καλοκαίρι 2025, αποτιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα φόρο τιμής στον «βασιλιά» της μόδας που έφυγε σε ηλικία 91 ετών.

Το τολμηρό φόρεμα είχε επίσης ανοιχτή πλάτη αναδεικνύοντας την απίστευτη σιλουέτα της σταρ. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με ασημένια πέδιλα και διαμαντένια σκουλαρίκια.

Οι φωτογράφοι δεν σταμάτησαν να απαθανατίζουν τη στιγμή που περπατούσε στο κόκκινο χαλί. Η Μάργκοτ Ρόμπι αποδεικνύει σταθερά ότι, εκτός από το υποκριτικό της ταλέντο, διαθέτει και απαράμιλλο στυλ, με κάθε της εμφάνιση να αποτελεί αντικείμενο συζήτησης και έμπνευσης.

Η νέα ταινία της,« A Big Bold Beautiful Journey», αφηγείται την ιστορία της Σάρα (Ρόμπι) και του Ντέιβιντ (Φάρελ), δύο αγνώστων που γνωρίζονται στον γάμο ενός κοινού φίλου και σύντομα παρασύρονται σε μια φανταστική περιπέτεια, ζώντας ξανά μαζί τα σημαντικότερα γεγονότα του παρελθόντος τους. Η Sony Pictures είχε παρουσιάσει το πρώτο τρέιλερ τον Ιούνιο, ενώ η πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες έχει προγραμματιστεί για τις 19 Σεπτεμβρίου.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

All eyes were on Margot Robbie as she arrived in a striking gown for the 'A Big Bold Beautiful Journey' premiere in London. ✨ pic.twitter.com/E7WlOiRGar — Entertainment Tonight (@etnow) September 11, 2025

Margot Robbie stuns at the world premiere of "A Big Bold Beautiful Journey" in London. pic.twitter.com/f3h9XHjVFN — Variety (@Variety) September 11, 2025



