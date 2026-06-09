Ποια είναι η πρώτη γυναίκα εκπρόσωπος Τύπου του ΓΕΕΘΑ

Μια μικρή αλλά ιδιαίτερα συμβολική σελίδα γυρίζει στις Ένοπλες Δυνάμεις. Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, γυναίκα αξιωματικός αναλαμβάνει τη θέση της Εκπροσώπου Τύπου του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη σταδιακή ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε θέσεις ευθύνης και υψηλής προβολής.



Πρόκειται για την αντισυνταγματάρχη (Εφοδιασμού Μεταφορών) Μαρία Κιοϊλιού με καταγωγή από το Διδυμότειχο. Η νέα εκπρόσωπος αποφοίτησε το 2003 από την Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και έχει υπηρετήσει σε μονάδες και επιτελικές θέσεις, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από βρετανικό πανεπιστήμιο.



Όσοι γνωρίζουν το συγκεκριμένο πόστο λένε ότι δεν χρειάζεται μόνο γνώση των θεμάτων άμυνας, αλλά και γερά νεύρα, γρήγορα αντανακλαστικά και… αντοχές ειδικών δυνάμεων απέναντι στις καθημερινές ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Το τελευταίο, μάλιστα, θεωρείται από ορισμένους δυσκολότερο και από στρατιωτική άσκηση.

Η πρώτη μάλιστα «επίσημη» παρουσίασή της έγινε το βράδυ της Δευτέρας στη βεράντα της Λέσχης Αξιωματικών όπου την περίμεναν πολλοί δημοσιογράφοι, και όπως ήταν αναμενόμενο, την «βομβάρδισαν» με ερωτήσεις με το…καλησπέρα.



Εμείς ευχόμαστε καλή επιτυχία στη νέα εκπρόσωπο. Σιδεροκέφαλη!