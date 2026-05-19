Ποιοι είναι οι «Σαμαρικοί» που οργανώνονται μέσω... Viber

Είναι της μόδας τα τελευταία 24ώρα τα νέα κόμματα και η συζήτηση έχει τη γοητεία της μέχρι να ακουστούν, ονόματα, προγράμματα κτλ.

Περιμένοντας - κατά σειρά - τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα, οφείλω να καταθέσω την πληροφορία για τον Αντώνη Σαμαρά.

Θυμάστε εκείνη την κίνηση με τα 90 και πλέον πρόσωπα του δημόσιου βίου υπό τον τίτλο «Ομάδα Πολιτών» που ζητούσαν από τους κυρίους Καραμανλή και Σαμαρά να βγουν μπροστά αναλαμβάνοντας πολιτική πρωτοβουλία;

Έμαθα λοιπόν, πως το τελευταίο διάστημα μια τέτοια ομάδα έχει οργανωθεί μέσω... Viber και ανταλλάσει απόψεις, πληροφορίες, «πληροφορίες» και εκτιμήσεις για το επόμενο βήμα του Αντώνη Σαμαρά.

Πρόκειται κυρίως για ανθρώπους που προέρχονται από το νομικό κόσμο, γνωστούς υποστηρικτές του Αντώνη Σαμαρά από την πολιτική «σφαίρα» αλλά και κάποια πολύ γνωστά πρόσωπα της πάλαι ποτέ «καραμανλικής φρουράς».

Τα πατριωτικά μηνύματα πηγαινοέρχονται καθημερινά με ρυθμό πολυβόλου μέσα στη συγκεκριμένη ομάδα.

Και όπως φαίνεται, εάν τελικά ο κ. Σαμαράς το κάνει το βήμα, θα υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με την «ομάδα Καρυστιανού», που επίσης αγαπά αυτές τις πλατφόρμες.



