Ποιοι θα καλύψουν προσωρινά το πολύπλευρο «κενό» του Γιώργου Μυλωνάκη στο Μαξίμου

Υπό τη βαριά σκιά της σοβαρής περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη τελούν άπαντες το τελευταίο 10ήμερο στο Μέγαρο Μαξίμου και τη Νέα Δημοκρατία. Ο εκ των στενότερων συνεργατών του Κυριάκου Μητσοτάκη δίνει τη δική του προσωπική μάχη και αυτό βρίσκεται στο μυαλό όλων στην πρωθυπουργική έδρα, έως ότου ξεκαθαρίσει πλήρως η κατάσταση της υγείας του.

Πάντως, το κενό, που έχει αφήσει ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ στην καθημερινή λειτουργία της πρωθυπουργικής έδρας είναι σημαντικό, κάτι, που εκ των πραγμάτων γεννά την ανάγκη της προσωρινής τουλάχιστον αναπλήρωσης του, όπως αναφέρει επιτελικό κυβερνητικό στέλεχος. Όπως γίνεται αντιληπτόν, οι χειρισμοί είναι σε κάθε περίπτωση διακριτικοί δεδομένης και της ιδιαιτερότητας της κατάστασης.

Σε αυτό το πλαίσιο και σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH ο πρωθυπουργός κάλεσε τις προηγούμενες ημέρες τόσο τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, αλλά και τον σύμβουλο επικοινωνίας του, Χρήστο Ζωγράφο τους οποίους και ενημέρωσε πως θα μοιραστούν ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Γιώργου Μυλωνάκη, την ώρα που αναβαθμισμένο ρόλο στην επίβλεψη των κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων της πλειοψηφίας έχει εκ των πραγμάτων ακόμη ένας στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ο Μιχάλης Μπεκίρης.

Εξάλλου και από την κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ θα εξαρτηθεί εάν σε δεύτερη φάση – πιθανώς στο πλαίσιο ενός τελευταίου ανασχηματισμού μετά το γαλάζιο Συνέδριο στα μέσα Μάίου – θα ενεργοποιηθούν σενάρια προσθήκης στελέχους στο Μέγαρο Μαξίμου.