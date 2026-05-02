Οι πρώτες αντιδράσεις του Γιώργου Μυλωνάκη έπειτα από 17 μέρες νοσηλείας

Τις πρώτες αντιδράσεις κατέγραψαν οι θεράποντες γιατροί του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργό Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται εδώ και 17 ημέρες στον «Ευαγγελισμό» μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη.



Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί κατέγραψαν κάποιες αντιδράσεις, οπτικές και κινητικές.



Θεωρείται ότι είναι θετικό -αν και πρώιμο- σημάδι για την κατάσταση της υγείας του.



Η διαδικασία της διακοπής των φαρμάκων της καταστολής έχει ολοκληρωθεί πριν από 10 ημέρες, αλλά ο ασθενής δεν είχε επικοινωνία με το περιβάλλον.



Σημειώνεται ότι σήμερα, Σάββατο 2 Μαΐου, τον επισκέφτηκε εκ νέου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.