Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο Γιώργος Μυλωνάκης

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει νοσηλευόμενος ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται διασωληνωμένος σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη.

Αυτό αναφέρθηκε στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026, ενώ έκτοτε δεν έχει υπάρξει νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της υγείας του, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασής του. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, μετά τη συμπλήρωση περίπου δέκα ημερών νοσηλείας αναμένεται να διαμορφωθεί μια πιο σαφής εικόνα για την πορεία του, όπως αναφέρθηκε στην ΕΡΤ.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης κατέρρευσε στις 15 Απριλίου, έπειτα από λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, και πλέον διανύει το έβδομο 24ωρο νοσηλείας. Στο πλευρό του βρίσκονται διαρκώς μέλη της οικογένειάς του και στενοί συνεργάτες, ενώ καθημερινά δέχεται επισκέψεις από πρόσωπα του πολιτικού και φιλικού του περιβάλλοντος, τα οποία ενημερώνονται από τους γιατρούς για την κατάσταση της υγείας του.



Οι επόμενες ημέρες χαρακτηρίζονται καθοριστικές, καθώς η ιατρική ομάδα αναμένεται να επανεκτιμήσει την κατάσταση και να δώσει πιο σαφείς ενδείξεις για την εξέλιξη της νοσηλείας του.