Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο Γιώργος Μυλωνάκης - Το νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ για πέμπτη ημέρα ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ευαγγελισμός», όπου και νοσηλεύεται μετά από ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη.

Καθημερινές επισκέψεις του πρωθυπουργού

Καθημερινές είναι οι επισκέψεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νοσοκομείο. Στον «Ευαγγελισμό» βρέθηκε και την Κυριακή 19 Απριλίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Υπενθυμίζεται πως στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύεται η σύζυγός του, Μαρέβα Γκραμπόφκι - Μητσοτάκη, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση το Σάββατο (18/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός έφτασε στο νοσοκομείο λίγο πριν τις 08:30 το πρωί της Κυριακής και αποχώρησε περίπου στις 12:30.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ενημερώθηκε επίσης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στο ίδιο νοσηλευτικό ίδρυμα και δίνει τη δική του μάχη στην Εντατική. Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού πραγματοποιήθηκε σε διακριτικό πλαίσιο. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι εισήλθε και εξήλθε όχι από την κεντρική πύλη του «Ευαγγελισμού αλλά από άλλο σημείο του νοσοκομείου.