Ποιος άλλος, αν όχι ο Αβραμόπουλος

Και αν δεν έγραψαν άπαντες για την Μπριζίτ Μπαρντό. Αλλά πόσοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που έπραξε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος; 

Να δημοσιεύσουν μια φωτογραφία μαζί με τον μύθο.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος αποχαιρέτησε τη μεγάλη σταρ με ένα μήνυμα και φωτογραφίες από τη συνάντηση που είχε μαζί της στο δήμο Αθηναίων επί της δικής του δημαρχίας. 

Και έγραψε: 

«Έσβησε η Μπριζίτ Μπαρντό. Και μαζί της έφυγε μια ολόκληρη εποχή ελευθερίας, κομψότητας και κινηματογραφικής μαγείας.

Θυμάμαι με συγκίνηση τη συνάντησή μας στο Δημαρχείο της Αθήνας. Μια γυναίκα που δεν υπήρξε απλώς σύμβολο ομορφιάς, αλλά φωνή, στάση ζωής και μνήμη μιας Ευρώπης που πίστευε στο φως, στον πολιτισμό και στην τόλμη.

Αντίο σε έναν μύθο...»

