Ποιος είναι ο Ρομπ Γιέτεν, ο νεότερος και ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας

Ο Ρομπ Γέτεν έγινε ο νεότερος και ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος πρωθυπουργός της Ολλανδίας, αφού η κυβέρνηση μειοψηφίας του ορκίστηκε επισήμως τη Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου.

Ο 38χρονος Γέτεν σχημάτισε κεντροδεξιά κυβέρνηση μειοψηφίας σε συνεργασία με το Λαϊκό Κόμμα για την Ελευθερία και τη Δημοκρατία (VVD) και το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDA). Ως κυβέρνηση μειοψηφίας, κάθε σημαντική μεταρρύθμιση, από την αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 19 δισεκατομμυρίων ευρώ έως περικοπές στην υγεία και στα επιδόματα, θα πρέπει να εξασφαλίζει πλειοψηφία με διαπραγμάτευση, ψηφοφορία προς ψηφοφορία, και στα δύο σώματα του ολλανδικού κοινοβουλίου.

Η συμφωνία του συνασπισμού προβλέπει επίσης αυστηρότερη πολιτική στο άσυλο, με στόχο τη μείωση των αιτούντων άσυλο και την υποβολή αιτήσεων εκτός Ευρώπης. Το μεταναστευτικό έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα ευαίσθητο ζήτημα στην ολλανδική πολιτική, συμβάλλοντας στην πτώση των δύο προηγούμενων κυβερνήσεων συνασπισμού.

Στο νέο υπουργικό συμβούλιο, το D66 καταλαμβάνει επτά υπουργεία, το VVD έξι και το CDA πέντε, ενώ κάθε κόμμα διαθέτει και από τρεις υφυπουργούς.

Ο Γέτεν ορκίστηκε επίσημα από τον βασιλιά Γουλιέλμο-Αλέξανδρο στο παλάτι Huis ten Bosch στη Χάγη.

Ο Ρομπ Γέτεν με μέλη της νέας κυβέρνησης και τον βασιλιά της Ολλανδίας Βίλεμ Αλεξάντερ / Reuters

Σε ανάρτησή του πριν από την τελετή έγραψε: «Είμαι περήφανος που το κάνουμε αυτό μαζί. Σε μια νέα φάση, με μεγάλη ευθύνη και, πάνω απ’ όλα, με μια κοινή υπόσχεση να εργαστούμε για όλους στην Ολλανδία. Όχι μένοντας σε ό,τι δεν πάει καλά, αλλά χτίζοντας πάνω σε ό,τι μπορεί να βελτιωθεί. Αυτό απαιτεί θάρρος και συνεργασία».

Ποιος είναι ο Ρομπ Γέτεν

Ο Ρομπ Γέτεν γεννήθηκε και μεγάλωσε σε μικρή πόλη της επαρχίας Βόρειας Βραβάντης. Από νεαρή ηλικία έδειξε έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική και εντάχθηκε νωρίς στο κεντρώο, προοδευτικό και κοινωνικά φιλελεύθερο κόμμα D66.

Εργάστηκε για λίγα χρόνια στον ολλανδικό σιδηροδρομικό οργανισμό ProRail και το 2017 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής. Αργότερα διετέλεσε υπουργός Κλίματος στην κυβέρνηση του Μαρκ Ρούτε, με βασική προτεραιότητα την ενεργειακή μετάβαση.

Η πολιτική του σταδιοδρομία δεν ήταν πάντα ομαλή. Το 2023 οδήγησε το D66 σε κακή εκλογική επίδοση, ενώ στο παρελθόν είχε δεχθεί κριτική για τον τρόπο δημόσιας παρουσίας του. Ωστόσο, κατάφερε να επαναφέρει το κόμμα του στην κορυφή, προβάλλοντας ένα αισιόδοξο μήνυμα με το σύνθημα «Het kan wel» («Γίνεται»), εμπνευσμένο από το «Yes, we can» του Μπαράκ Ομπάμα

Ο Γέτεν δεν έχει κάνει την προσωπική του ζωή κεντρικό στοιχείο της πολιτικής του ταυτότητας, αν και έχει μιλήσει δημόσια κατά της ομοφοβίας. Είναι αρραβωνιασμένος με τον Αργεντινό παίκτη χόκεϊ Νικολάς Κίναν και προγραμματίζουν να παντρευτούν τον επόμενο χρόνο.