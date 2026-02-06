Η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας φόρεσε τα χακί, μπήκε στον στρατό και ξεκίνησε εκπαίδευση

Η νέα ολλανδική κυβέρνηση συνασπισμού, η οποία αναμένεται να ορκιστεί αργότερα αυτόν τον μήνα, σχεδιάζει να ενισχύσει τον στρατό της χώρας από περίπου 80.000 σε 122.000 άτομα εν μέσω γεωπολιτικής αναταραχής και του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, στο ανατολικό άκρο της Ευρώπης.

Την απόφαση αυτή φαίνεται πως συμμερίζεται και η βασίλισσα Μάξιμα η οποία την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου φόρεσε τα χακί και είπε να βοηθήσει. Η 54χρονη σύζυγος του βασιλιά Γουλιέλμου-Αλέξανδρου ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα εκπαίδευση για να γίνει έφεδρος μέλος του στρατού της θετής πατρίδας της.

«Επειδή η ασφάλεια της Ολλανδίας δεν μπορεί πλέον να θεωρείται δεδομένη, η Μάξιμα αποφάσισε να γίνει έφεδρος», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση μετά την έναρξη της εκπαίδευσής της την Τετάρτη.

Ο Βασιλικός Οίκος της Οράγγης δήλωσε ότι η βασίλισσα, «θέλει να συμβάλει στην ασφάλεια της χώρας».

Η Μάξιμα ακολουθεί το παράδειγμα της κόρης της καθώς η πριγκίπισσα Αμαλία, διάδοχος του ολλανδικού θρόνου, ολοκλήρωσε τη βασική στρατιωτική της εκπαίδευση ως εθελόντρια έφεδρος στον στρατό τον περασμένο μήνα.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, Κλάας Μάιερ, επαίνεσε την απόφαση της βασίλισσας, δηλώνοντας ότι η κατάταξή της ήταν προσωπική επιλογή, «αλλά φυσικά είμαστε πολύ περήφανοι που το κάνει αυτό και ελπίζουμε ότι και άλλοι θα σκεφτούν: "Ε, αυτό είναι κάτι που θα μπορούσα να κάνω κι εγώ"».

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι η εκπαίδευσή της θα περιλαμβάνει «όλα τα πρακτικά και θεωρητικά στρατιωτικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να γίνει κάποιος έφεδρος. Αυτά περιλαμβάνουν σωματική ανθεκτικότητα, αυτοάμυνα, σκοποβολή, ανάγνωση χαρτών και στρατιωτικό δίκαιο».

Μόλις ολοκληρώσει την εκπαίδευσή της, θα της απονεμηθεί ο βαθμός του αντισυνταγματάρχη και θα «αναπτυχθεί όπου χρειαστεί», σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Οι βασιλείς σε όλη την Ευρώπη έχουν μακρά παράδοση στη στρατιωτική θητεία. Πριν από πέντε χρόνια, η πριγκίπισσα Ελισάβετ, κληρονόμος του βελγικού θρόνου, κατατάχθηκε στην στρατιωτική σχολή στις Βρυξέλλες για ένα χρόνο, ώστε να προετοιμαστεί για τα βασιλικά της καθήκοντα.