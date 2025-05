Ποιος είναι ο «Φραγκίσκος της Ασίας» - Ο υποψήφιος πάπας Λουίς Τάγκλε που τραγούδησε το «Imagine»

Είναι ένας από τους υποψηφίους διαδόχους του πάπα Φραγκίσκου. Η ενδεχόμενη άνοδός του στον παπικό θρόνο θεωρείται μάλιστα συνέχεια της παποσύνης του εκλιπόντος Ποντίφικα, με τον Φιλιππινέζο καρδινάλιο Λουίς Αντόνιο Τάγκλε να προτάσσει την κοινωνική δικαιοσύνη, την προστασία των πιο αδύναμων, την απλότητα και την ταπεινότητα.

Ο «Φραγκίσκος της Ασίας» μάλιστα, όπως είναι το προσωνύμιο που του έχει δοθεί, έγινε viral όταν ένα βίντεο στο οποίο τραγουδάει το «Imagine» του Τζον Λένον έκανε το γύρο του κόσμου μέσω διαδικτύου. Αν και η στιγμή που τραβήχτηκε το βίντεο μπορεί να είναι παλιότερη, δεν είναι το πιο συνηθισμένο ένας ιερέας, καρδινάλιος και –σήμερα- υποψήφιος Πάπας, να ανεβαίνει στη σκηνή και να τραγουδά.

Στη θεολογία αντί για την ιατρική

Ο Λουίς Αντόνιο Γκοκίμ Ο Τάγκλε γεννήθηκε στη Μανίλα το 1957. Ήταν το πρώτο παιδί του Μανουέλ Τοπάτσιο Τάγκλε και της Μιλάγκρος Γκοκίμ. Η Μιλάγκρος, μια Κινεζοφιλιππινέζα, αποκαλούσε πάντα τον γιο της Τσίτο, μια συντομογραφία του Λουισίτο, υποκοριστικό του Λουίς.

Αρχικά ο Τάγκλε σχεδίαζε να γίνει γιατρός. Μια μέρα, ο πάστοράς του, τον ενθάρρυνε να δώσει εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Ateneo de Manila, που διοικείται από τους Ιησουίτες, ισχυριζόμενος ότι αν περνούσε, θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε υποτροφία για την ιατρική σχολή. Ο Τάγκλε ανακάλυψε αργότερα ότι επρόκειτο για εισαγωγικές εξετάσεις σε σεμινάριο - και απέτυχε σε αυτές τις εξετάσεις.

«Ήμουν τόσο θυμωμένος, αλλά τώρα καταλαβαίνω τον ιερέα», αναφέρει ο Τάγκλε αργότερα. «Είπα: "Γιατί μου το έκανες αυτό;" Απάντησε: "Θέλω απλώς να ανοίξω το μυαλό σου. Δεν έχεις σκεφτεί άλλες πιθανότητες"».

Ο Τάγκλε ξεκίνησε να σηκώνεται πριν τις 5 το πρωί για να παρακολουθήσει την καθημερινή Λειτουργία, αναζητώντας θεϊκή καθοδήγηση για το αν είχε πράγματι κληθεί στην ιεροσύνη. «Παρακαλώ», προσευχόταν, «δεν ξέρω τι να κάνω».

Ο Αρχιεπίσκοπος της Μανίλα, Καρδινάλιος Luis Antonio Tagle, Mark R. Cristino, EPA via ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αφού απέτυχε να περάσει τις εισαγωγικές εξετάσεις, ενόχλησε τις αρχές του πανεπιστημίου με μια άλλη ευκαιρία. Ο Ιησουίτης που επέβλεπε τις εξετάσεις κάλεσε τον Τάγκλε στο γραφείο του.

Εκείνος, ακούγοντας ότι ο νεαρός προσευχόταν καθημερινά ενώπιον της Θείας Ευχαριστίας, τηλεφώνησε στον υπεύθυνο του σεμιναρίου, ο οποίος συμφώνησε να δεχτεί τον Τάγκλε με αναστολή. Στο δρόμο της επιστροφής στο σπίτι, συνάντησε τυχαία τον υπεύθυνο του σεμιναρίου, ο οποίος του είπε: «Πήρες το πρώτο σου μάθημα: Αν βάζεις ένα στόχο, προσευχήσου πολύ και δούλεψε σκληρά».

Ένας νεαρός επίσκοπος που οδηγούσε το αυτοκίνητό του

Ο «Φραγκίσκος της Ασίας», σύμφωνα με το The Pillar, χειροτονήθηκε ιερέας της επισκοπής της Ιμούς, μίας πόλης στις βορειοανατολικές Φιλιππίνες, το 1982, σε ηλικία 24 ετών. Το 1985, στάλθηκε στο Καθολικό Πανεπιστήμιο της Αμερικής στην Ουάσιγκτον, όπου εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα «Επισκοπική Συλλογικότητα στη Διδασκαλία και την Πράξη του Πάπα Παύλου ΣΤ’».

Επιστρέφοντας στις Φιλιππίνες, συνδύασε την ενοριακή διακονία με διαλέξεις και σεμινάρια, χτίζοντας τη φήμη του χαρισματικού ομιλητή. Προσκλήθηκε να συμμετάσχει στη συντακτική επιτροπή του Ινστιτούτου Θρησκευτικών Επιστημών της Μπολόνια, της «Σχολής της Μπολόνια», της οποίας οι μελετητές θεωρούν τη Β’ Βατικανή Σύνοδο ως μια αποφασιστική ρήξη με το παρελθόν της Εκκλησίας. Έγινε επίσης μέλος της Διεθνούς Θεολογικής Επιτροπής.

Λίγο μετά τον διορισμό του ως Επίσκοπος της Ιμούς το 2001, ένα πρωινό, ο Τάγκλε πήγε σε ένα παρεκκλήσι της επισκοπής, στο οποίο βρίσκονταν εργάτες που περίμεναν τον ιερέα τους για να τελέσει την πρωινή Λειτουργία. Οι εργάτες ξαφνιάστηκαν όταν είδαν έναν κληρικό, περίπου 40 ετών, να εμφανίζεται με ένα μικρό μηχανοκίνητο όχημα.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν ο νέος τους επίσκοπος, ζήτησαν συγγνώμη που δεν οργάνωσαν επίσημη υποδοχή. Ο Τάγκλε τους διαβεβαίωσε ότι δεν τον πείραζε: ο ιερέας τους είχε δηλώσει ασθενής αργά το προηγούμενο βράδυ και ο Τάγκλε είχε αποφασίσει να πάει στη θέση του.

Φωτό: MOURAD BALTI/EPA/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λειτουργία μέσω Internet

Ο «Ασιάτης Φραγκίσκος» ήταν ακόμα ένας από τους πρώτους εκκλησιαστικούς που «αγκάλιασαν» την τεχνολογία, πραγματοποιώντας εβδομαδιαίες συσκέψεις μέσω διαδικτύου για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Η απήχησή του έφτασε έτσι σε ένα κοινό πολύ πέρα από την Ιμούς.

Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι ο Τάγκλε τραγουδούσε από παλιά, τραβώντας την προσοχή με τις ερμηνείες του, όπως το «You to Me Are Everything», ένα βρετανικό disco soul hit του 1976.

Το 2011, διορίστηκε Αρχιεπίσκοπος της Μανίλα, έχοντας στην ευθύνη του ένα ποίμνιο περίπου τριών εκατομμυρίων ανθρώπων, ενώ ένα χρόνο αργότερα έγινε καρδινάλιος.

Διετέλεσε πρόεδρος στις οικογενειακές συνόδους του Βατικανού το 2014 και το 2015 στο Βατικανό, την περίοδο που ο Φραγκίσκος βρισκόταν στον παπικό θρόνο.

Οι προοδευτικές απόψεις

Ο Τάγκλε θεωρείται προοδευτικός στις απόψεις και εκπρόσωπος ενός πιο φιλελεύθερου ρεύματος στην Καθολική Εκκλησία.

Σχετικά με το αμφιλεγόμενο ζήτημα του κατά πόσον διαζευγμένοι ή ξαναπαντρεμένοι Καθολικοί μπορούν να λάβουν τη Θεία Κοινωνία, ο Τάγκλε υποστήριξε ότι κάθε περίπτωση ήταν «αρκετά μοναδική» και «το να υπάρχει ένας γενικός κανόνας μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό τελικά».

Ο Φιλιππινέζος Καρδινάλιος Luis Antonio Gokim Tagle / Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ - EPA

Ο Τάγκλε έχει κάνει έκκληση για δράση κατά της κλιματικής αλλαγής, ενώ έχει ασκήσει κριτική στη «σκληρή» στάση που υιοθετούν οι Καθολικοί κληρικοί απέναντι στους ομοφυλόφιλους και τις ανύπαντρες μητέρες.

Το 2015 έγινε επίσης πρόεδρος της Caritas Internationalis, του παγκόσμιου φορέα της Καθολικής Εκκλησίας για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Το 2019, ο Πάπας Φραγκίσκος τον κάλεσε στο Βατικανό, διορίζοντάς τον επικεφαλής της Συνόδου για τον Ευαγγελισμό των Λαών, ενός ιδιαίτερα σημαντικού τμήματος της Εκκλησίας, που επιβλέπει όλες τις περιοχές των ιεραποστολών παγκοσμίως.

Οι επικρίσεις για αδράνεια

Οι Καθολικοί στη Μανίλα λυπήθηκαν για την αποχώρηση του Τάγκλε και την μόνιμη εγκατάστασή του στο Βατικανό. Ωστόσο, για τον ίδιο τον καρδινάλιο, η αλλαγή αυτή μπορεί να ήταν μια ανακούφιση, καθώς η παρουσία του στις Φιλιππίνες ήρθε σε αντίθεση με τον πρόεδρο της χώρας, Ροντρίγκο Ντουέρτε. Ο Ντουέρτε ξεκίνησε έναν πόλεμο κατά των ναρκωτικών, ο οποίος γέμισε τους δρόμους των Φιλιππίνων με πτώματα.

Ορισμένοι επικριτές του Τάγκλε υποστηρίζουν ότι ο -τότε- Αρχιεπίσκοπος θα έπρεπε να είχε κάνει περισσότερα για να αμφισβητήσει τον Ντουέρτε, με τον πολιτικό της χώρας να αντιμετωπίζει σήμερα το ενδεχόμενο να δικαστεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης.

Ακόμα, ως ηγέτης της εκκλησίας στις Φιλιππίνες, ο Τάγκλε επικρίθηκε από ακτιβιστές και άλλους ιερείς ως αδρανής απέναντι στη μάστιγα των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης από κληρικούς.

Μετά την άφιξή του στο Βατικανό, ο Τάγκλε πήρε το προσωνύμιο «Φραγκίσκος της Ασίας». Φάνηκε συνειδητά να καλλιεργεί ένα χαμηλό προφίλ, κουρασμένος ίσως από τη διαφημιστική εκστρατεία που τον ακολουθούσε από τον διορισμό του στη Μανίλα.

Η αποπομπή και η επάνοδος

Όταν ο πάπας Φραγκίσκος απέσυρε την ηγεσία της Caritas Internationalis, συμπεριλαμβανομένου του Τάγκλε, το 2022, παρατηρητές του Βατικανού αναρωτήθηκαν αν ο καρδινάλιος είχε χάσει την εύνοιά του.

Αλλά μετά από μια μεταρρύθμιση της Ρωμαϊκής Κουρίας (της κυβέρνησης του Βατικανού), ο Τάγκλε αναγορεύτηκε στη δεύτερη θέση στην ηγεσία του Δικαστηρίου για τον Ευαγγελισμό, ενός νέου εμβληματικού τμήματος.

Στον νέο του ρόλο, ο Λουίς Τάγκλε συνέχισε να αποκομίζει κύρος, τελώντας πρόσφατα την Λειτουργία κατά τη λήξη του Εθνικού Ευχαριστιακού Κογκρέσου των ΗΠΑ στην Ινδιανάπολη.

Τι απαντά για το αν φαντάζεται τον εαυτό του Πάπα

Είναι μια ερώτηση που του έχει γίνει αρκετά συχνά τα τελευταία χρόνια. Όταν το 2015, ρωτήθηκε σε συνέντευξη στο BBC αν θα μπορούσε να γίνει ο επόμενος Ποντίφικας, απάντησε: «Σκεπτόμενος τον εαυτό μου σε αυτή τη θέση, όχι, όχι, γελάω με αυτό». «Δεν μπορώ καν να διαχειριστώ τη ζωή μου. Πώς μπορώ να διαχειριστώ μια παγκόσμια κοινότητα;», είπε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους New York Times, μέχρι τότε είχε ήδη συζητηθεί ως πιθανός αντικαταστάτης του Πάπα Βενέδικτου ΙΣΤ’.

Στα 68 του πλέον, ο καρδινάλιος Τάγκλε βρίσκεται για άλλη μια φορά σε πολλές ανεπίσημες λίστες με «παπικούς» καρδιναλίους ή εκείνους που έχουν μια καλή ευκαιρία να διαδεχθούν τον πάπα Φραγκίσκο.

Ως ο πιο εξέχων υποψήφιος από την Ασία, η εκλογή του θα αποτελούσε δείγμα της μετατόπισης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από την Ευρώπη στην Αφρική και την Ασία.