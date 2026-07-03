Ποιους είδαμε στη δεξίωση της Κίμπερλι

Φαντασμαγορική ήταν, όπως άρμοζε, εξάλλου, στην περίσταση, ο χθεσινός εορτασμός της επετείου για τη συμπλήρωση των 250 ετών από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ, η οποία εφέτος δεν έλαβε χώρα στην πρεσβευτική κατοικία, ως είθισται, αλλά στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».

Ούτως ή άλλως, η Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα απέστειλε για την περίσταση περί τις 3000 προσκλήσεις σε εκπροσώπους μεταξύ άλλων του πολιτικού κόσμου, του Ελληνικού και του Αμερικάνικου επιχειρείν, αλλά και του δημοσιογραφικού κόσμου.

Από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος το «παρών» έδωσαν ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Αμύνης, Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, καθώς και οι Υφυπουργοί Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, Εσωτερικών, Κώστας Γκιουλέκας, Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, Ενέργειας, Νίκος Τσάφος και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστος Δερμεντζόπουλος.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση οι Δημήτρης Μάντζος και Νάντια Γιαννακοπούλου. Στη δεξίωση παρέστησαν, επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, αλλά και η πρόεδρος της Ελπίδας για τη Δημοκρατία Μαρία Καρυστιανού, η οποία έδειχνε να απολαμβάνει τους ήχους της αμερικανικής κάντρι έχοντας στο πλάι της τη στενή της συνεργάτιδα, Μαρία Γρατσία.

Αίσθηση προκάλεσε μία αποστροφή του Κωστή Χατζηδάκη κατά το σύντομο χαιρετισμό, που απηύθυνε στη χθεσινή δεξίωση. Απευθυνόμενος προς την Αμερικανίδα πρέσβη, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τόνισε χαρακτηριστικά ότι «έχετε φέρει τόση ενέργεια με τον ερχομό σας στην Ελλάδα που διερωτόμαστε εάν θα κατεβείτε ως υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές.»